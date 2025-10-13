Piste nel Vanoi, al vi ai lavori a Canal San Bovo

Da mercoledì 15 ottobre 2025 l’ufficio postale di Canal San Bovo sarà interessato da lavori di ammodernamento. La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. La continuità dei servizi sarà garantita dall’ufficio postale di Prade

Canal San Bovo (Trento) – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale in Via Roma 7 a Canal San Bovo, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Grazie al progetto Polis sono già stati rinnovati e resi più accoglienti 94 uffici postali in provincia di Trento.

Le novità

A lavori conclusi l’ufficio postale di Canal San Bovo cambierà il suo tradizionale aspetto grazie anche alla realizzazione di uno sportello ribassato, per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione non appena disponibili, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti sarà rinnovata, con nuovi arredi e colori nonché di una corsia per non vedenti.

Operatività garantita a Prade

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Prade in piazza Guglielmo Marconi 12, aperta martedì e giovedì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato fino alle 12:45. L’ufficio postale di Canal San Bovo riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.