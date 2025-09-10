Perseguita il fratello con aggressioni e atti di vandalismo: arrestato

Intervento dei Carabinieri di Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – I Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal Gip di Trento su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo residente in Bassa Valsugana. Il provvedimento arriva al termine di una serie di episodi legati a un conflitto familiare di natura economica, degenerato in gravi comportamenti persecutori.

Già nelle scorse settimane l’uomo era stato arrestato in flagranza per violazione di domicilio aggravata, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato sorpreso ad aggredire un parente presso l’abitazione di quest’ultimo. Anche in quell’occasione, i militari intervenuti erano stati aggrediti.

In breve

Il conducente alla guida sembrava molto giovane, troppo giovane. Questo il pensiero degli agenti della Volante che hanno deciso di controllare una macchina di grossa cilindrata. E i sospetti erano fondati: il ragazzo, che stava guidando era minorenne e quindi anche senza patente. Assieme a lui in macchina altri tre occupanti, anche loro minorenni. All’autista sono state contestate diverse violazioni al codice della strada e il veicolo è stato sequestrato. Anche al padre, proprietario della macchina è stato contestato l’incauto affidamento del mezzo.