”Agricoltori e allevatori custodi della biodiversità”, online i corsi

Iniziativa formativa a partecipazione libera, gratuita, rivolta ad agricoltori, allevatori e cittadini

Trento – Dopo due edizioni svolte in presenza nel 2023 e 2024, il corso per agricoltori e allevatori custodi “Coltiviamo la biodiversità!” organizzato dalla Fondazione Edmund Mach in collaborazione con il MUSE e la Provincia autonoma di Trento, viene riproposto come formazione a distanza. La partecipazione è gratuita e la sua fruizione potrà avvenire in qualsiasi giorno dell’anno, con orario libero. Il corso, della durata di 10 ore circa e organizzato a distanza anche per far fronte a richieste che provenivano da fuori regione, si rivolge principalmente ad agricoltori e allevatori professionisti, ma è aperto anche ad appassionati della tematica della conservazione e propagazione delle varietà e razze minacciate di scomparsa.

Il corso, intende valorizzare le risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare minacciate di estinzione e di erosione genetica, conoscere la normativa e avviare i partecipanti a diventare allevatori e agricoltori custodi all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse. L’iniziativa prevede elementi teorici dedicati ai concetti di domesticazione di animali e piante, introducendo i concetti di caratterizzazione di razze e varietà, i requisiti di distinguibilità, l’eterogeneità, la diversità, l’uniformità e la stabilità di razze e varietà locali, tradizionali e moderne e l’importanza della conservazione dei caratteri ancestrali come adattamento al territorio. Alcuni casi di studio forniranno altrettanti esempi pratici di caratterizzazione e distinguibilità, presentando razze animali iscritte nei libri genealogici e registri anagrafici provinciali, e di varietà vegetali iscritte ai registri di varietà da conservazione. Verrà approfondito anche il ruolo delle banche del germoplasma e dei siti di conservazione. Il corso è stato realizzato dalla Fondazione Mach nell’ambito del progetto FIABA su finanziamento della Provincia autonoma di Trento, con fondi ottenuti dalla partecipazione al bando ministeriale MASAF per progetti di valorizzazione della “giornata nazionale per la biodiversità agricola e alimentare”.



Informazioni e link per la registrazione

info.ctt@fmach.it

https://ctt.fmach.it/Formazione/Coltiviamo-la-biodiversita