Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore in Alto Adige

L’incidente verso le 11 di domenica ad Auna di Sopra, sul Renon. La vittima si chiama Stephan Rainer, è stato travolto dal mezzo agricolo ed è morto sul posto. Inutili i soccorsi

Bolzano – L’incidente questa mattina, attorno alle 11, ad Auna di sopra, sul Renon. Un agricoltore di 31, Stephan Rainer, anni stava guidando un trattore nel maso di famiglia Widmayr, non lontano dal centro del paese. Il mezzo agricolo si è ribaltato capotandosi più volte nel prato che gestiva insieme alla moglie. Il maso era stato radicalmente ristrutturato di recente: la vittima stava utilizzando il trattore col rimorchio per spargere letame da concime.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari, l’ambulanza ed anche l’elicottero di emergenza partito pochi minuti prima dall’ospedale di Bolzano, ma per Rainer, che lascia anche un bambino piccolo, non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sull’incidente sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Renon.