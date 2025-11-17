Si tratta di un 35enne di cui mancano sue notizie da venerdì sera

Il maltempo ostacola i soccorsi, all’opera nelle Dolomiti bellunesi dalla serata di domenica, quando un amico ha lanciato l’allarme

NordEst – Ricerche a tutto campo per ritrovare il giovane scomparso a Taibon. Dalla serata di domenica 16 novembre sono in corso nel Bellunese le ricerche di un base jumper finlandese di 35 anni. È dato per disperso sulle Dolomiti della provincia di Belluno, a Taibon Agordino. A dare l’allarme un conoscente, dopo che non ha più avuto sue notizie da venerdì sera. I soccorritori hanno perlustrato finora tutti i bivacchi in zona e ora si stanno concentrando sulle aree solitamente frequentate dagli appassionati di lanci con la tuta alare.

Le ricerche da parte di soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco sono state finora senza esito. Purtroppo la pioggia e la neve, che sta scendendo a quota 2.200 metri, ostacolano le perlustrazioni e impediscono di usare elicottero e droni. Il cellulare dell’uomo, che suona libero senza risposta, è stato utilizzato l’ultima volta sabato mattina.