Trento, aggredita con un pugno e rapinata in piazza Santa Maria

La notte del 14 aprile i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno denunciato un cittadino marocchino senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine perché ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali

Trento – Verso l’1.30, in piazza Santa Maria Maggiore, ha aggredito una giovane con pugno al volto per poi rubarle una sigaretta elettronica e le chiavi di casa. Immediata la risposta dei carabinieri che – costantemente presenti sul territorio anche nelle ore notturne, sottolinea una nota del Comando provinciale – hanno attivato il “dispositivo antirapina”, coinvolgendo tutte le auto disponibili per perlustrare in modo coordinato le vie ed i parchi del centro cittadino. Dopo circa tre ore, verso le 4.40, i militari hanno rintracciato il rapinatore in via Verdi.

Addosso all’uomo, in stato di ebbrezza alcolica e poco collaborativo con i carabinieri durante il controllo, sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti alla donna, che sono quindi stati recuperati e restituiti alla vittima che nel frattempo era stata condotta al pronto soccorso per ricevere le cure del caso avendo subito lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.