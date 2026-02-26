Aggredisce la compagna davanti alla stazione di Trento, arrestato un uomo

La donna, che voleva lasciare l’Italia, è stata portata al Pronto soccorso

Trento – Lei è finita all’ospedale S. Chiara di Trento, lui al carcere di Spini di Gardolo. La serata di mercoledì è finita così per una coppia dopo l’intervento dei carabinieri chiamati in causa dopo una telefonata al 112 che segnalava un’aggressione nei pressi dell’ingresso della stazione dei treni in piazza Dante. I militari hanno accertato che l’uomo aveva appena aggredito verbalmente e fisicamente la propria compagna convivente, ma anche pregresse condotte vessatorie che ieri avevano spinto la donna, di origini straniere, a decidere di lasciare l’Italia. L’uomo, residente a Trento, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito presso il carcere di Spini dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna è stata accompagnata al Pronto soccorso del Santa Chiara per le cure del caso.