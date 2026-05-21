AF447, disastro volo Rio-Parigi 2009: Air France e Airbus colpevoli in appello

A bordo c’erano il direttore della Trentini nel Mondo Rino Zandonai, il consigliere provinciale trentino Giovanni Battista Lenzi e il sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea. Tre le vittime altoatesine: Georg Martiner, 25 anni di Ortisei, residente a Bolzano ma nato in Brasile, Alexander Paulitsch, 35 anni di San Candido e Georg Lercher, 34 anni, anche lui di San Candido. Il lungo elenco delle 228 vittime

NordEst – La Corte d’appello di Parigi ha seguito le richieste della procura generale, mentre Air France e Airbus erano stati assolti in primo grado. In quanto persone giuridiche, la compagnia aerea e il costruttore sono stati condannati alla pena massima, una multa di 225 mila euro. Il 1º giugno 2009 il volo AF447, che collegava la città brasiliana di Rio de Janeiro alla capitale francese Parigi, precipitò in piena notte nell’Atlantico, poche ore dopo il decollo.

Le scatole nere hanno confermato che la causa dell’incidente fu il congelamento delle sonde di velocità Pitot, mentre l’aereo volava ad alta quota nella complessa zona meteorologica del “Pot au noir”, vicino all’equatore. Sia in primo grado sia in appello, Airbus e Air France hanno negato qualsiasi responsabilità penale, attribuendo in particolare la colpa a scelte errate dei piloti in situazione di emergenza. L’accusa ha imputato ad Airbus “la sottovalutazione della gravità dei guasti delle sonde Pitot montate sull’aereo” e “una carenza di informazione degli equipaggi delle compagnie operatrici, che ha impedito ai piloti di reagire come avrebbero dovuto e ha creato la situazione che ha portato all’incidente”. Per quanto riguarda Air France, l’accusa ha indicato “una carenza di formazione relativa alla procedura da seguire in caso di congelamento delle sonde Pitot e dei conseguenti malfunzionamenti” e “una carenza di informazione degli equipaggi sulla rilevazione del congelamento” di queste sonde, “necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni aeree”.

Il ricordo dei trentini Zortea, Lenzi e Zandonai