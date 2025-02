Cresce sempre più il numero di voli all’aeroporto di Bergamo

Milano ha tre aeroporti: Linate, Malpensa e Orio al Serio. Nonostante quest’ultimo sia ufficialmente su Bergamo è prassi comune includerlo nei collegamenti dalla città meneghina. Dopotutto è ben collegato e tra pullman e autostrada è possibile raggiungerlo in circa 45 minuti di tratta quando non c’è traffico

Boom di voli su Orio al Serio

NordEst – A gestire i voli su Orio al Serio sono soprattutto le compagnie low cost come Ryanair, EasyJet e WizzAir. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, nel 2024 si è registrato un +11% rispetto al 2023 mostrando un aumento di oltre il 16% di passeggeri. I motivi? Sicuramente i prezzi economici dei voli ma anche i servizi collegati allo scalo. Per esempio, è possibile usufruire del parcheggio aeroporto Bergamo a tariffe competitive comparando diversi fornitori e individuando le opzioni più convenienti da riservare in anticipo.

Infrastruttura in crescita

L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha visto negli ultimi anni un progressivo ampliamento delle strutture, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a gestire in modo più efficiente il crescente volume di traffico aereo.

Le ristrutturazioni hanno interessato l’area dei terminal, aumentando il numero dei gate e delle aree di attesa per ridurre i tempi di imbarco e rendere più fluide le operazioni.

Marcia in più? Sono stati introdotti nuovi sistemi di sicurezza all’avanguardia in combo con un personale sempre più numeroso così da migliorare lo scorrimento del flusso, specialmente in date di punta.

La crescita dello scalo lavora a quattro mani con le compagnie aeree low cost che lo hanno eletto come base per numerose operazioni internazionali e nazionali. In particolare, è proprio Ryanair ad aver fatto di Bergamo uno dei suoi poli europei principali, favorendone la crescita e garantendo l’attrattiva per altre compagnie concorrenti.

Non possiamo negare però che siano soprattutto le tariffe contenute ad aver fatto la differenza, facendo in modo che sempre più viaggiatori scelgano lo scalo bergamasco per i propri viaggi di piacere o di lavoro.

I servizi dell’aeroporto di Bergamo che conquistano il pubblico

Oltre alla convenienza dei voli, le compagnie aeree hanno investito in servizi aggiuntivi per rendere più piacevole l’esperienza dei passeggeri. La possibilità di effettuare il check-in online, imbarcare il bagaglio in modo rapido e accedere a offerte vantaggiose su noleggio auto e strutture ricettive ha reso Orio al Serio una scelta privilegiata.

Ma non possiamo negarlo, è soprattutto l’accessibilità a fare la differenza. Per chi si muove con i mezzi pubblici è ben collegato con shuttle dalla stazione Centrale e da altri punti nevralgici della città. Chi invece lo raggiunge con la propria macchina può utilizzare collegamenti A4 e la nuova Bre-Be-Mi che garantisce uno spostamento rapido. Chiaramente si dovrà poi prenotare un parcheggio con anticipo scegliendone uno di quelli convenzionati con lo scalo.

Mentre non si fa altro che incentivare il turismo con una mobilità aerea in costante crescita, l’aeroporto di Bergamo sta diventando un polo centrale per gli spostamenti nazionali e in alcuni casi anche internazionali. Lo scalo lombardo a due passi da Milano avrà sempre più risalto e si mostrerà nel tempo ancora più competitivo.