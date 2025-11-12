ADV / FPB Cassa presenta: “Occhi aperti, insieme contro le truffe digitali”, posti limitati, ecco come iscriversi

Giovedì 27 novembre 2025 alle 20.30 presso la sala al 3° piano della filiale di Transacqua. Ingresso libero solo su prenotazione fino a raggiungimento capienza sala. Inquadra il QR Code presente sulla locandina o contatta la tua filiale per riservarti un posto

Primiero (Trento) – FPB Cassa invita tutti gli interessati alla serata informativa di sensibilizzazione sul tema scottante delle truffe digitali. Come possiamo riconoscere e difenderci dalle frodi? La prima protezione è la consapevolezza: riconoscere i segnali di una truffa e sapere come comportarsi. Oltre alla tecnologia, i truffatori

sfruttano la nostra disattenzione, le mancate conoscenze e la naturale tendenza a fidarci.

Posti limitati, ecco come iscriversi

Per approfondire il tema e ricevere consigli pratici da esperti del settore, FPB Cassa invita tutti alla serata informativa: “Occhi aperti: Insieme contro le truffe digitali“ che si terrà giovedì 27 novembre 2025 alle 20.30 presso la sala al 3° piano della filiale di Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza.

Ingresso libero solo su prenotazione fino a raggiungimento capienza sala. Inquadra il QR Code presente sulla locandina o contatta la tua filiale per riservarti un posto.