ADV SPAZIO IDEAL CASA/Piano terra in posizione panoramica in vendita

Primiero/Vanoi (Trento) – A Zortea, in zona tranquilla e panoramica a soli 20 minuti dalla Valle di Primiero, proponiamo in vendita un accogliente appartamento al piano terra. La casa si apre su un’ ampia zona giorno con cucina, tavolo e divano, ideale per trascorrere momenti in famiglia o con gli amici. Proseguendo troviamo la zona notte composta da una camera matrimoniale, una cameretta singola e il bagno con la doccia.

Il riscaldamento e l’acqua calda sono garantiti da una caldaia a GPL con bombolone interrato esterno. Da sottolineare la presenza dell’igloo e del cappotto esterno, soluzioni ideali per a garantire un buon isolamento termico e a ridurre l’umidità, rendendo l’appartamento più confortevole in ogni stagione. All’esterno troviamo un piccolo andito di pertinenza e un posto auto esclusivo, comodo e pratico. Una soluzione interessante sia come casa vacanza, sia come abitazione per chi cerca tranquillità e natura a portata di mano.

