Appartamento al piano terra, ristrutturato in vendita a Transacqua

Primiero (Trento) – Splendido appartamento al piano terra di recente ristrutturazione in vendita a Transacqua, situato in una zona tranquilla ma a pochi minuti a piedi dal centro di Fiera di Primiero, con una splendida vista sulle Pale di San Martino di Castrozza. L’ingresso conduce alla zona giorno, accogliente e arredata in stile moderno, con angolo cottura pratico e funzionale. Proseguendo si accede alla zona notte, composta da una camera da letto di buona metratura e da un locale tecnico attualmente attrezzato con letto a castello.

A completare la proprietà un elegante bagno con doccia, lavatrice ed asciugatrice. L’appartamento è allacciato al teleriscaldamento per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, soluzione comoda ed efficiente. Un’occasione unica per chi cerca una soluzione chiavi in mano.

