IDEAL CASA/Porzione indipendente da ristrutturare con progetto approvato
Opportunità unica per chi desidera realizzare una casa su misura nel cuore del centro storico di Transacqua, a pochi minuti dal centro di Fiera di Primiero e dai principali servizi
Questa porzione indipendente da ristrutturare in via San Marco a Transacqua, si sviluppa su due livelli più un piano seminterrato, offrendo ampie possibilità di personalizzazione per creare un’abitazione indipendente che rispecchi le vostre esigenze e il vostro stile. Punto di forza di questa proprietà è la presenza di un progetto già approvato, con tutti gli oneri di urbanizzazione già pagati, permettendovi di iniziare i lavori senza ulteriori ritardi.
Possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per la ristrutturazione. Rappresenta una soluzione ideale per chi cerca la tranquillità e il fascino del centro storico, con la comodità di avere tutto a portata di mano. Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Contattateci per maggiori informazioni o per prenotare una visita.
Contatti
Via Garibaldi, 2 – 38054 Primiero (TN) – Tel. (+39) 0439 762 762
info@idealcasa.tn.it – Newsletter: rimani aggiornato
