ADV Fondazione Bancher/Affidamento gestione “Bar Pizzeria Alla Piazza” Prade di Canal San Bovo (Trento)
Chiunque fosse interessato può inoltrare richiesta su modulo appositamente predisposto e richiedibile alla Fondazione all’indirizzo fondazionebancher@gmail.com . Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al numero telefonico 347/4432812
Prade (Trento) – La Fondazione Giacomina Bancher titolare dell’azienda Bar Pizzeria Alla Piazza, esercitata presso i propri locali commerciali siti in località Prade di Canal San Bovo, piazza Marconi numero 2. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione intende procedere all’affidamento in gestione dell’attività commerciale di cui sopra ad un soggetto idoneo ed in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperto al pubblico.
- La richiesta dovrà essere inviata alla Fondazione Giacomina Bancher, P.zza Marconi n. 2 Prade – Canal San Bovo TN, tramite email all’indirizzo fondazionebancher@gmail.com.
A seguito della acquisizione delle richieste, la Fondazione definirà le modalità di affidamento dell’attività commerciale. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al numero telefonico 347/4432812.