Serata di presentazione dell’Associazione Donne Operate al Seno e delle attività locali

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20 presso il Centro civico di Mezzano

Primiero (Trento) – ADOS Primiero é l’Associazione Donne Operate al Seno Italia,che supporta le donne operate al seno nella zona di Primiero e Vanoi collaborando con enti locali e fornendo supporto, attività e raccolte fondi. Il loro punto di riferimento è a Tonadico (Via Scopoli, 58) nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (Trento).

ADOS con varie sedi locali, persegue il fine della solidarietà di interesse socio-sanitario. La specifica attività dell’Organizzazione è di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti al cancro, particolarmente quello mammario, nonché la riabilitazione fisica, psicologica e sociale e di assistenza specifica alle donne portatrici di tumore alla mammella.

Svolge inoltre, in autonomia o con altre istituzioni, ogni iniziativa valida a favorire, sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa riadattazione della donna operata al seno; si prefigge di stimolare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli.