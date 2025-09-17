Addio Matilda Ferrari, il dolore del vescovo Tisi: “Un altro germoglio spezzato”, funerali a Pinzolo

L’ultimo saluto a Matilda sarà dato mercoledì 17 settembre alle ore 16 nella chiesa di Pinzolo. Nella scuola di Matilda Ferrari, l’istituto tecnico Guetti di Tione, un minuto di silenzio, le bandiere a mezz’asta e una pianta sul suo banco vuoto scelta dei suoi compagni e compagne di classe

Matilda Ferrari (ph Diocesi Trento)

Trento – Sono in molti in queste ore a ricordare Matilda, una stella andata in cielo troppo presto. Sognava le olimpiadi e grandi successi sportivi, ma il suo cammino si è interrotto in una mattina di settembre, travolta da un mezzo pesante a vreve distanza da casa. L’intero Trentino si stringe in questi giorni alla famiglia e ala comunità locale.

In merito alla tragica morte a soli 15 anni di Matilda Ferrari, travolta da un camion lunedì a Giustino mentre raggiungeva la scuola, l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia e alla comunità.

“Un altro germoglio spezzato sul nascere ci lascia senza fiato. A nome mio personale e di tutta la Chiesa trentina, voglio esprimere la più profonda e sincera vicinanza alla famiglia di Matilda, alla comunità di Giustino – il paese in cui sono nato -, e all’intera val Rendena. Il nostro abbraccio si faccia intensa preghiera a Dio, affinché la vita di Matilda, il suo entusiasmo, la sua determinazione, i suoi sogni diventino garanzia che anche dal dolore più atroce fiorirà con lei una nuova, reciproca, carezza nell’eternità”. L’ultimo saluto a Matilda sarà dato mercoledì 17 settembre alle ore 16 nella chiesa di Pinzolo.