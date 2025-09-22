Addio estate, è l’equinozio d’autunno che porta il maltempo

Dalle 20,19 del 22 settembre torna l’autunno. La mattina di domenica 26 ottobre si passerà dall’ora legale, usata nei mesi estivi, a quella solare. Dovremo spostare gli orologi un’ora indietro

NordEst – Alle 20,19 italiane di lunedì 22 settembre, scatta l’equinozio d’autunno. Il Sole è alto sull’equatore e le ore di luce e quelle di buio saranno nello stesso numero in tutto il mondo, segnando l’arrivo dell’autunno nell’emisfero settentrionale e quello della primavera nell’emisfero meridionale. A salutare l’evento un Saturno spettacolare, osservabile nelle condizioni migliori. Il 21 settembre il pianeta ha infatti raggiunto la distanza minima dalla Terra e in opposizione. Vale a dire che la Terra è allineata fra il Sole e Saturno, che appare quindi particolarmente luminoso.

Agli equinozi “il Sole sorge esattamente a est e tramonta perfettamente a ovest. Sempre agli equinozi, sono più rapidi i tramonti e le albe, riferendosi al tempo necessario per vedere (s)comparire l’intero disco solare, al netto degli effetti atmosferici della rifrazione e diffrazione della luce solare”, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

L’equinozio avviene quando il Sole raggiunge il punto più alto (zenit) sull’equatore e i suoi raggi cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra. In quel momento, in ogni punto del pianeta, giorno e notte hanno la stessa durata. Poiché la durata dell’anno solare non corrisponde esattamente al tempo che la Terra impiega per descirvere un’orbita completa intorno al Sole, il giorno in cui cade l’equinozio d’autunno non è sempre lo stesso ogni anno, ma varia nel periodo compreso fra il 21 e il 24 settembre. Dal momento dell’equinozio, aggiunge, “l’emisfero nord vedrà ridursi costantemente la durata del dì a vantaggio di quella della notte, con la felicità degli amanti delle stelle, fino al culmine del solstizio di dicembre, quello d’inverno. Per l’emisfero australe, sarà la notte ad assottigliarsi sempre più, andando verso l’estate. Al polo nord, poi, inizia la lunga notte artica, al polo sud, invece, l’interminabile dì antartico”.

Masi osserva inoltre che “a causa dell’ellitticità dell’orbita terreste, le quattro stagioni astronomiche in cui è suddiviso l’anno non hanno tutte la stessa durata. La più lunga è la nostra estate: 93,65 giorni, la più breve l’inverno, con 88,99 giorni. Nel nostro emisfero, la coppia primavera + estate totalizza 186,4 giorni, quella autunno + inverno invece 178,84” Considerando il periodo particolarmente attivo nel quale si trova il Sole, si prevede infine che alle alte latitudini possano avvenire aurore boreali intense a causa dell’effetto chiamato ‘Russel-McPherron‘. Quest’ultimo prevede che nei giorni intorno all’equinozio la geometria del campo magnetico terrestre può modificarsi modo da favorire più facilmente l’ingresso delle particelle cariche provenienti dal Sole.

Ritorna l’ora solare

L’ultima domenica del mese di Ottobre sarà il 26, anziché il 27 come era accaduto nel 2024: insomma, vedremo drasticamente accorciarsi le nostre giornate con 24 ore di anticipo, con buona pace degli amanti del chiarore del sole. Dunque, il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre, quando, alle 3 del mattino, dovremo spostare la lancetta di un’ora indietro. Certo, non saremo alle prese con un cambiamento enorme, ma sicuramente capace di incidere, almeno in parte, sulla vita di tutti i giorni. Per tornare a goderci lunghe giornate dovremo pazientare un bel po’: l’ora legale, infatti, tornerà solamente nella Primavera del 2026, ovvero nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo 2026