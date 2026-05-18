Addio a 70 anni a Gianclaudio Bressa: cordoglio di Kompatscher e del mondo politico

L’ex deputato, senatore, sottosegretario e membro della Commissione dei Sei e dei Dodici è scomparso a 70 anni. Il presidente della Provincia: “Interlocutore affidabile, aveva a cuore l’Autonomia”

(Foto Provincia di Bolzano)

NordEst – Il parlamentare bellunese, 70enne, venne eletto più volte nelle liste dell’Ulivo e del Partito democratico nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Tanti i messaggi di cordoglio dal mopndo politico ma non solo. Viveva a Firenze ed è stata una delle due figlie, allarmata perché non rispondeva al telefono, a trovarlo esanime in casa. Al medico legale il compito di stabilire le cause del decesso.

Bressa, che aveva 70 anni, fu sottosegretario di Stato agli Affari regionali, alle Autonomie speciali e alle Minoranze linguistiche di diversi Governi e presidente della Commissione dei Sei, organo paritetico della Provincia di Bolzano incaricato di elaborare le disposizioni di attuazione dello Statuto di Autonomia. Il suo impegno in favore delle minoranze linguistiche dell’Alto Adige venne riconosciuto nel 2013, quando l’onorevole Bressa venne insignito del Grande Ordine di Merito, la massima onorificenza della Provincia autonoma di Bolzano. È vivo il cordoglio negli ambienti della politica altoatesina e nazionale per l’improvvisa scomparsa, a soli 70 anni, di Gianclaudio Bressa, ex sindaco di Belluno, eletto per cinque volte alla Camera dei Deputati e una volta al Senato della Repubblica, più volte nelle circoscrizioni elettorali del Trentino-Alto Adige. Da sempre attento alla vicenda autonomistica.

“Gianclaudio Bressa è stato un interlocutore straordinariamente affidabile, molto attento alle esigenze delle minoranze linguistiche dell’Alto Adige”, ricorda il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. “Aveva davvero a cuore la nostra Autonomia, alla tutela delle nostre e delle altre minoranze linguistiche d’Italia ha dedicato del resto la sua intera, brillante carriera politica”. Kompatscher esprime profondo cordoglio per la scomparsa “di un vero amico dell’Autonomia e di un politico di altissimo livello”, rappresentando alla famiglia Bressa, a nome dell’intera Giunta provinciale, le più sentire condoglianze.