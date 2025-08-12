Ciao Mattia Debertolis, a 29 anni: il ricordo del presidente Fiso Trentino, Pradel e del sindaco di Primiero, Depaoli

L’ultimo saluto, richiederà diversi giorni per il rientro in Italia. La tragica scomparsa in Cina

Primiero (Trento) – La valle di Primiero si stringe al grande dolore della famiglia, per la scomparsa di un bravo ragazzo, prima ancora di un grande sportivo. Mattia Debertolis – 29enne, ingegnere civile che lavorava a Stoccolma – era regolarmente in gara quando nei giorni scorsi il suo Gps, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, ha improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Questo ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Il corridore è stato individuato e trasportato d’urgenza in ospedale.

Pradel (FISO): “Ci mancherà”

Roberto Pradel, presidente FISO Trentino, ha seguito ora per ora in questi giorni, la situazione di Mattia, perchè proprio la figlia Anna era impegnata nelle stesse gare in Cina. Un dolore immenso per tutto lo staff, gli atleti e gli amici del Trentino. “Una grande tristezza – commenta in tarda serata Roberto Pradel – non ci sono tante parole da dire in questo momento, una vera tragedia per la famiglia, per tutti coloro che gli volevano bene, per tutto il mondo orientististico che non scorderà il suo sorriso. Una tristezza per lo sport e per tutti noi. Ho visto Mattia crescere nella nostra società in un bel gruppo di amici, sotto la guida appassionata del maestro Renzo. Un giovane appassionato dell’orienteering, tranquillo e sorridente che ci ha lasciato troppo presto”.

Sindaco Depaoli: “Una perdita per la comunità”

“Sono davvero senza parole – commenta anche il sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli -il primo pensiero che viene è ovviamente una grande vicinanza alla sua famiglia, alla mamma e al papà, al fratello e alla compagna, perché si fa fatica a capire come possano succedere queste cose. E’ davvero poi lontano, quanto accaduto, in Cina, con la mamma e il fratello che hanno dovuto fare un lungo viaggio per andare poi a sentire questa tragica realtà. Perché quando le notizie sono lontane e senti che sono brutte, speri sempre che poi non siano vere e che magari le cose possano cambiare con il tempo.

Invece – continua Depaoli – questa volta purtroppo le notizie che arrivavano si sono confermate vere. Io ho davvero solo parole di grande vicinanza, per quello che possono servire, di conforto per la famiglia. E ho un ricordo, io l’ho allenato, quando era bambino a calcio. Dopo chiaramente le sue doti lo hanno spinto verso l’orientamento, l’hanno portato ovviamente a specializzarsi su quella disciplina, ma me lo ricordo molto bene. Era un buon giocatore di calcio e faceva le partite con la squadra locale del Primiero. Non so capacitarmi di questa tragica scomparsa. Ci mancherà!”