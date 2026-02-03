Nuovo portale informativo di APPA con dati e monitoraggi

Online la piattaforma che facilita l’accesso ai dati sulla qualità delle acque sotterranee, dei fiumi e dei laghi trentini

Trento – I dati sulla qualità delle acque di fiumi, laghi e del sottosuolo in Trentino sono accessibili online attraverso il portale SIA Acqua (dall’abbreviazione di Sistema Informativo Ambientale Acqua) attivato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente-APPA. La piattaforma, progettata in modo innovativo sulla base delle funzionalità del sistema informativo geografico (WebGIS), nasce con l’obiettivo di garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali, permettendo a tutti di consultare i dati, primari ed elaborati, relativi ai corpi idrici trentini oggetto di tutela, senza dover far domanda agli uffici competenti. Il portale SIA Acqua si divide in due grandi sezioni, quella dedicata ai monitoraggi e quella dedicata alle classificazioni.

I dati sui monitoraggi idrici. Attraverso la sezione “Monitoraggi” gli utenti possono consultare i dati ambientali primari sulle acque provinciali. In particolare, consultando la pagina “Campionamenti” gli utenti possono esplorare i risultati delle attività di prelievo e delle analisi chimico-fisiche (e prossimamente biologiche) condotte sui corpi idrici superficiali e sotterranei. I dati disponibili coprono ad oggi un arco temporale che va dal gennaio 2014 al dicembre 2024, e verranno aggiornati annualmente. L’interfaccia è pensata per essere funzionale e intuitiva. Lo schermo è suddiviso tra una mappa interattiva e tabelle che contengono i dettagli dei punti di prelievo e i risultati analitici. È possibile inquadrare aree di interesse filtrando per Comune, zona di campionamento o specifico corpo idrico. Sulla mappa sono presenti strumenti per misurare distanze, ricercare luoghi e selezionare specifici punti di campionamento. Gli utenti non solo possono visualizzare i parametri (come l’anno, la variabile misurata e il valore con la relativa unità di misura), ma anche consultare le statistiche ed esportare i dati di interesse per approfondimenti personali. Consultando invece la pagina dei PFAS è possibile recuperare informazioni sul loro monitoraggio specifico.

I dati sulle classificazioni dei corpi idrici. Attraverso la sezione “Classificazioni” gli utenti possono consultare gli indicatori del Piano di Tutela delle Acque 2022-2027, lo strumento di pianificazione che recepisce le direttive comunitarie per una gestione sostenibile della risorsa idrica provinciale. Attraverso mappe interattive, il cittadino può consultare le “schede” dei corpi idrici relative ai fiumi, ai laghi e ai corpi idrici sotterranei, nonché visualizzare i dati su pressioni, impatti, rischio, stato ecologico e chimico e misure individuate. Il portale SIA Acqua è stato pensato per poter evolvere nel tempo; è prevista infatti la realizzazione di ulteriori pagine per consentire al pubblico una sempre più dettagliata ed estesa conoscenza dei preziosi ambienti acquatici presenti in Trentino.

