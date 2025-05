Acli sui redditi, penalizzati stranieri e chi vive in periferia

Tra chi vive in città e in montagna differenza di 9.000 euro

Trento – Chi vive nei comuni periferici del Trentino ha un reddito inferiore a chi vive nelle città. E anche la popolazione residente in Trentino ma nata all’estero è penalizzata a livello economico. Lo rileva un’indagine sui redditi dichiarati per il 2023 realizzata dalle Acli Trentine e da Iref, presentata in conferenza stampa nella sede delle Acli di via Roma, a Trento. Dall’analisi – realizzata per il secondo anno di fila – emerge come il reddito familiare passi dai 42.000 dei comuni centrali ai 37.000 di quelli intermedi ai 33.000 di quelli periferici. La differenza tra i comuni centrali e quelli periferici è di quasi 9.000 euro.

Per l’indagine – è stato precisato in conferenza stampa – sono stati presi in esame i redditi dichiarati per il 2023 ai Caf delle Acli da 81.959 persone residenti in Trentino. Per avere un quadro più completo e prolungato nel tempo, sono stati inoltre analizzati longitudinalmente, per cinque anni di fila, dal 2020 al 2024, i redditi di 36.101 persone che si sono rivolte con costanza ai Caf delle Acli Trentine per la dichiarazione dei redditi. Chi è nato in Italia ha dichiarato in media 26.896 euro annui, contro una media della persona straniera di 19.825 euro: 7.071 euro in meno, pari al 26%.

Anche il ceto medio, emerge dall’analisi, si impoverisce. La cifra emerge dalla comparazione del reddito medio familiare della provincia di Trento, pari a 26.900 euro annui, con quello rilevato dalla media nazionale, pari a 26.443 euro, con una differenza minima di appena 500 euro all’anno. Nel modello 730 del 2020, il 62% dei dichiaranti rientrava all’interno del ceto medio, a fronte di un 31% di dichiaranti di famiglie appartenenti al ceto più basso e di un 7% appartenenti al ceto più benestante. Nella dichiarazione 730 del 2024, il ceto medio è sceso al 58%, e il ceto più basso è salito al 36%.