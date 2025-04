Le Acli Trentine e la Fondazione don Lorenzo Guetti lanciano un corso per amministratori comunali

I formatori del corso sono Mauro Marcantoni (sociologo, già dirigente generale della Pat), Daria De Pretis (vicepresidente emerita della Corte Costituzionale), Michele Sartori (ex sindaco di Levico Terme), Pierpaolo Romani (coordinatore nazionale di Avviso pubblico, enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie), Lucia Fronza Crepaz (Scuola di preparazione sociale), Laura Marinelli (responsabile dell’area privacy e referente per la materia urbanistica Consorzio dei Comuni trentini), Veronica Costa (referente per la materia programmazione e contabilità del Consorzio dei Comuni Trentini)

Trento – Le Acli Trentine e la Fondazione don Lorenzo Guetti lanciano un corso per amministratori comunali, dal titolo “La politica come servizio per il bene comune”, che partirà giovedì 8 maggio e si articolerà in sei incontri della durata di due ore ciascuno. “Le scuole di formazione politica oggi non ci sono più. Siamo molto distanti da ciò che si faceva una volta, quando non solo le Acli, ma tutti i sindacati e le associazioni del terzo settore si preoccupavano di formare alla politica, e quando c’erano anche le scuole di partito”, ha spiegato a margine della conferenza stampa convocata nella sede di via Roma, a Trento, il presidente delle Acli Trentine Walter Nicoletti. “Sostituire questa mancanza non sarà facile. Noi facciamo la nostra parte, convinti che dobbiamo investire maggiormente nella formazione politica rispetto al passato. Formazione che non è solo tecnica, ma che deve avere anche un’anima. Ci mancano quelle sane utopie che sono stati i moti della politica. Ricordiamo che i grandi passaggi storici non sono mai stati fatti dai tecnici”.

I formatori del corso sono Mauro Marcantoni (sociologo, già dirigente generale della Pat), Daria De Pretis (vicepresidente emerita della Corte Costituzionale), Michele Sartori (ex sindaco di Levico Terme), Pierpaolo Romani (coordinatore nazionale di Avviso pubblico, enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie), Lucia Fronza Crepaz (Scuola di preparazione sociale), Laura Marinelli (responsabile dell’area privacy e referente per la materia urbanistica Consorzio dei Comuni trentini), Veronica Costa (referente per la materia programmazione e contabilità del Consorzio dei Comuni Trentini). In conferenza stampa, dalle Acli Trentine è partito anche un appello al voto: “L’invito è ad andare a votare. Siamo molto preoccupati perché in più della metà dei Comuni c’è un unico candidato sindaco. E questo vuol dire anche il rischio di commissariamento, che sarebbe uno smacco per l’autonomia, che si alimenta di partecipazione dal basso”, ha affermato Nicoletti. “Il nostro modo per ricordare Papa Francesco – ha aggiunto infine Nicoletti – è sicuramente rilanciare l’impegno della pace. I Comuni possono fare poco, ma possono fare sensibilizzazione e attivare iniziative di solidarietà da chi è colpito dal tema dei conflitti”.