Accoltellamento a Bolzano, fermato 18enne

Il ferito è un tunisino di 25 anni

Bolzano – Fermato dagli agenti della Questura di Bolzano il presunto autore dell’accoltelamento giovedì sera in centro a Bolzano. Si tratta di un tunisino 18enne. La vittima, un connazionale 25enne, è ricoverato in ospedale a Bolzano, ma è fuori pericolo. Il fatto è avvenuto in via Sernesi, nei pressi dell’università. La vittima – così alcuni testimoni – sanguinante ha cercato riparo in un bar di piazza Domenicani, dopo essere stato inseguito da due giovani armati di coltello. L’aggressore è stato poi individuato anche grazie alle riprese della videosorveglianza.

In breve

Furto ai danni di una 90enne in Liguria, arrestato in Alto Adige. I Carabinieri di Bressanone, durante un servizio di pattugliamento a Varna, hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 35 anni domiciliato nella zona. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria di Genova. L’uomo dovrà espiare una pena di un anno, 10 mesi e 5 giorni di reclusione per un furto in un’abitazione nel dicembre 2024, a Sestri Levante (GE) ai danni di un’anziana di 90 anni. All’epoca dei fatti, l’intervento immediato dei colleghi aveva permesso di recuperare l’intera refurtiva, consistente in monili in oro e contante, per un valore totale di oltre 5.150 Euro.