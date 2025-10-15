Valbruna, proprietà impugna al Tar il bando per il sito di Bolzano

La famiglia Amenduni, proprietaria dell’azienda, ha deciso di rivolgersi al Tar. L’eventuale chiusura in Alto Adige avrebbe gravi ripercussioni sull’impianto di Vicenza. Sindacati pronti per una nuova protesta

NordEst – Vertenza delicata quella delle Acciaierie Valbruna, che vede strettamente legate le sorti degli stabilimenti di Bolzano e Vicenza. La famiglia Amenduni, proprietaria dell’azienda, ha impugnato al Tar il bando di gara europeo con cui la Provincia autonoma di Bolzano intendere concedere per 50 anni l’area in cui operano le acciaierie. Due i ricorsi presentati al Tribunale amministrativo: uno relativo alla proroga di un anno della concessione, e l’altro sui criteri del bando. La Provincia, tuttavia, non sembra intenzionata a cedere, neppure in attesa che il Governo decida se applicare o meno misure straordinarie.

I sindacati seguono con attenzione

I sindacati, dal canto loro, attendono una convocazione al Ministero delle Imprese, e intanto valutano di organizzare a Vicenza una nuova manifestazione, nel solco di quella che si è tenuta a Bolzano il sette ottobre scorso. Si vuole tenere alta l’attenzione sulle sorti dei lavoratori delle acciaierie: 2.000 in bilico, di cui 1.400 nello stabilimento veneto, dove arriva la gran parte dei semilavorati prodotti a Bolzano.

Le richieste alla politica

I sindacati chiedono ascolto alla politica. Già fissato un appuntamento con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, per il prossimo 21 ottobre. Rirchiesta un’audizione anche ad Alberto Gusmeroli e Luca De Carlo, presidenti delle commissioni Industria e Attività produttive di Camera e Senato. A Bolzano, fissato un incontro tra Fim, Fiom, Uilm e il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Partita difficile, che si cerca di giocare fino in fondo.