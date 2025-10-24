Acciaierie di Borgo, adesione quasi totale allo sciopero alle Acciaierie di Borgo dopo l’incidente mortale

Avviata una raccolta fondi per la famiglia di Amir Rucic

NordEst – Adesione quasi totale alle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana allo sciopero proclamato da Fiom, Fim e Uilm dopo la tragica morte sul lavoro di Amir Rucic, avvenuta mercoledì scorso. Alla protesta ha partecipato anche la Filt Cgil per il comparto merci e logistica. Lo sciopero ha coinvolto per quattro ore anche i dipendenti delle aziende metalmeccaniche della provincia. A supporto della famiglia della vittima è stata avviata una raccolta fondi tra i lavoratori dell’acciaieria.

Fuori dai cancelli venerdì mattina – comunica una nota dei sindacati – la rabbia e lo sconforto dei dipendenti, che con forza hanno voluto ribadire insieme ai sindacati che la sicurezza è un diritto che va garantito a tutte e tutti i lavoratori e che è inaccettabile morire mentre si lavora. I sindacati hanno ribadito che è tempo che le parole di rammarico lascino posto ai fatti. “Serve un diverso approccio da parte delle imprese, dei lavoratori e delle istituzioni, non basta ottemperare agli obblighi burocratici, serve vigilare sull’effettivo rispetto delle norme di sicurezza, serve fare formazione e serve che le istituzioni rafforzino le misure di controllo, unico vero deterrente”. È ora di superare la narrazione che sul lavoro si muore per tragica fatalità. “Non è mai una fatalità. Se un lavoratore o una lavoratrice perde la vita vuol dire che qualcosa non ha funzionato come dovrebbe. Per questa ragione nel rinnovare la nostra piena a totale solidarietà alla famiglia della vittima chiediamo con forza che si accertino quanto prima le dinamiche dei fatti e si faccia chiarezza”.