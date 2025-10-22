Acciaierie Borgo, tragico incidente sul lavoro: muore 46enne

L’incidente nello stabilimento intorno alle 7.30: l’uomo è stato schiacciato tra due mezzi pesanti. Accertamenti in corso sulle cause

Borgo Valsugana (Trento) – Gravissimo incidente sul lavoro mercoledì mattina a Borgo Valsugana. Verso le 7.30 all’acciaieria di Borgo Valsugana, ha perso la vita un 46enne di origine straniera. L’uomo – autista di un mezzo pesante – sarebbe rimasto schiacciato tra il suo mezzo e un altro, che stava effettuando una manovra nel piazzale dello stabilimento. Inutili per lui i soccorsi: l’uomo è deceduto sul posto.

Dalle prime informazioni, la vittima è un’autista di camion che lavorava per una ditta esterna che fornisce i materiali ferrosi all’acciaieria. Nel piazzale dello stabilimento vi è un punto di raccolta dove i camion scaricano ed è in funzione una pala meccanica che sposta e sistema quanto viene scaricato. Pare che la vittima sia stata travolta dal mezzo in movimento, che si trova in un’area in cui non è possibile transitare a piedi, perché era scesa dal suo mezzo pesante. Resta da chiarire il perché. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, insieme ai tecnici dell’Uopsal che indagano su quanto accaduto.

In breve

Principio di incendio nella serata di martedì 21 ottobre ad Ala. In fiamme una padella su un fornello. Il rogo si è esteso alla cappa. L’incendio è stato subito spento dalla padrona di casa che stava cucinando, ma l’appartamento si è presto riempito di fumo. In via precauzionale la donna e i due bambini che erano in casa con lei sono stati portati per un controllo in ospedale.