Abusi su minori e pedopornografia, arrestati un uomo e una donna

Operazione dei carabinieri di Roma. Tra le vittime anche la figlia dell’indagata

NordEst – Arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L’esecuzione della misura cautelare è stata disposta nell’ambito di una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne, in ordine ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati.

In particolare il papà ha riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna, ha scoperto su un pc di proprietà di quest’ultima una chat intercorsa tra lei e il suo partner, in cui venivano scambiate foto e messaggi a sfondo sessuale ritraenti minori, tra cui la stessa figlia e i suoi due cuginetti di 5 e 8 anni. “L’attività investigativa – spiega una nota dei carabinieri – ha consentito di raccogliere un solido quadro probatorio, formato da testimonianze, audizione protetta della minore, nonché da materiale informatico sequestrato nel corso di perquisizioni eseguite tra Treviso e Roma presso le abitazioni degli indagati.

L’analisi del contenuto delle copie forensi dei dispositivi informatici oggetto di sequestro, tra cui telefoni cellulari, pc portatili, tablet e altri dispositivi, ha permesso di rafforzare ulteriormente l’ipotesi accusatoria consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati”. Nei dispositivi è stata trovata una “elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. In particolare, nelle chat intercorse tra gli indagati, sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati su commenti scambiati tra i due”. Nelle chat, inoltre, sono stati individuati commenti “che fanno ipotizzare che i nipoti della donna indagata siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia”.

In breve

Bolzano, allarme venerdì sera lungo la carreggiata nord della Me-Bo per un veicolo contromano, che gli agenti della polizia intervenuti in seguito alle segnalazioni di diversi automobilisti hanno intercettato prima dell’uscita di Postal. L’episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte, con il personale della pattuglia riuscito a mettere in sicurezza la circolazione. Al volante dell’auto c’era una donna di 70 anni ,che “pur trovandosi in evidente stato confusionale, è risultata negativa all’alcol test”. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.