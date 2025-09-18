Abusi sospetti su alunna, chiesto il processo per un prete in Trentino

Era l’insegnante di religione in una scuola trentina. Ora è stato trasferito. Lui nega gli abusi e chiede di essere ascoltato

Trento – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un’alunna 11enne. I fatti contestati risalgono all’autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell’istituto da circa dieci anni.

La presunta vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, che nega ogni addebito. “Nessuna molestia, sono solo espansivo” si è difeso il sacerdote (non diocesano) che già dopo la prima segnalazione dei genitori è stato sospeso dalle attività e trasferito.