Sei chilometri di colonna in direzione sud, nessun ferito grave

Nel primo pomeriggio di mercoledì, un tamponamento tra tir sul autostrada del Brennero a San Michele ha causato lunghe code in direzione sud

Soccorso in azione (ph vvf Bz)

NordEst – Per la durate dei lavori di recupero la carreggiata sud è stata chiusa tra Egna e San Michele. L’incidente, che ha coinvolto tre tir, si è verificato al chilometro 118. Dopo la collisione, i veicoli sono rimasti incastrati l’uno nell’altro, causando notevoli disagi al traffico. La corsia sud è stata chiusa per tutta la durata dell’intervento. La coda ha raggiunto una lunghezza di circa 18 chilometri. I conducenti dei camion coinvolti erano già stati liberati dai veicoli dai vigili del fuoco volontari di San Michele, dai vigili del fuoco volontari di Merano e dai vigili del fuoco professionisti di Trento prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano. I feriti sono stati soccorsi sul posto dalla Croce Rossa. Successivamente, i vigili del fuoco del corpo permanente hanno fornito assistenza nelle operazioni di soccorso.

Un camion trasportava rottami metallici in piccoli pezzi, che si sono sparsi su tutta la carreggiata, mentre un altro camion trasportava detriti edili. Per garantire la sicurezza del recupero, è stato smontato, tra l’altro, il serbatoio del carburante di uno dei mezzi. Dopo il recupero dei veicoli, sono stati effettuati lavori di pulizia della carreggiata. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale ed il servizio di manutenzione autostradale.