Presentati da Codacons esposti per annullare decreto di proroga

È stata presentata dal Codacons un’istanza di annullamento in autotutela rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), oltre a un pacchetto di esposti alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Commissione Europea, per contestare la sospensione della gara pubblica per l’affidamento della concessione A22, che proroga di fatto la gestione in favore di Autobrennero

NordEst – Il bando pubblicato il 31 dicembre 2024 – che peraltro era stato emanato per sanare una situazione di proroga decennale nel quale la società opera dal 2014 – prevedeva che alla Società Autostrada del Brennero, in qualità di promotore, potesse essere riconosciuto un diritto di prelazione, ma solo a condizione del parere favorevole della Commissione Europea. Al contrario, il 22 maggio 2025 la Commissione ha espresso forti dubbi sulla conformità di tale clausola. Il 27 giugno scorso, il MIT ha quindi sospeso la gara appellandosi a un diverso procedimento pendente davanti alla Corte di giustizia europea, noto già prima della pubblicazione della gara. Una decisione che – denuncia il Codacons – finisce solo per favorire il concessionario uscente, la cui concessione è scaduta da 11 anni.

Intanto, grazie a proroghe ripetute, Autobrennero ha continuato a incassare profitti milionari: nel 2024 gli utili hanno superato i 97 milioni di euro, mentre negli ultimi undici anni la società ha accumulato oltre 800 milioni di utili in regime di proroga. Il Codacons sottolinea come la proroga ultradecennale costituisca una violazione delle direttive europee in materia di appalti e concessioni e, oltre a configurare un atto illegittimo, privi il settore di un reale confronto competitivo, con conseguenti ricadute sulla qualità dei servizi offerti a danno dei consumatori.

Al riguardo, nel ricorso, il Codacons porta anche l’esempio della A4 Brescia-Padova, la cui concessione andrà in scadenza a fine 2026 e rispetto alla quale nessuna istruttoria per la procedura competitiva sembra ancora essere stata avviata dal MIT. Secondo l’Associazione è necessario privilegiare procedure competitive, al fine di non compromettere la trasparenza del mercato e produrre ricadute positive sull’economia, sugli utenti e sui cittadini che soltanto in tale regime potranno beneficiare di investimenti e sviluppo adeguati alle necessità dei territori.

In breve

Cantieri olimpici in Trentino, decine di controlli antimafia e per la sicurezza. 169 persone fisiche, 57 persone giuridiche, 70 veicoli/mezzi d’opera. Sono i numeri dei controlli e delle attività di monitoraggio antimafia eseguite nei cantieri e nelle attività connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 Le verifiche sono svolte sotto la direzione e il coordinamento del Commissariato del Governo di Trento, d’intesa con la Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno. Finora (29 settembre 2025) sono stati controllati lo Sky Jumping Stadium in Predazzo, lo Stadio per lo sci di fondo in Tesero, la Stazione F.S. in Trento, il Deposito bus in Cavalese.

Il bilancio della polizia: “Reati in calo, non servono i militari”. Nel giorno del Santo Patrono San Michele Arcangelo il Questore di Trento ha presentato due nuove nomine e i risultati dell’ultimo semestre. Intanto, per i Carabinieri, cambio al vertice del comando provinciale trentino. Lunedì 29 l’avvicendamento, il colonnello Andrea Pezzillo prende il posto di Matteo Ederle.

Trento, ruba al supermercato e per fuggire prende a testate il commesso. Il furto si è trasformato in rapina impropria quando il 60enne per scappare ha aggredito l’addetto del negozio. L’uomo è in carcere a Spini. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Mezzocorona chiamati a intervenire in un ristorante dove l’uomo brandendo una bottiglia minacciava e insultava i clienti.