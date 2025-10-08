A22, mercoledì pomeriggio tragico in autostrada: due vittime in due diversi incidenti

Deceduti un uomo di 39 anni e una 22enne di Merano. Il primo incidente intorno alle 14,30 in corsia sud tra Salorno e San Michele all’Adige. Nella stessa zona altro scontro in direzione nord

In aggiornamento

Trento – Verso le 14.15 di mercoledì, un furgone, che stava viaggiando in direzione sud, nei pressi di San Michele, ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Il conducente del furgone è morto sul colpo. Poco dopo, solo cinque chilometri più a sud, è avvenuto il secondo grave incidente, questa volta in corsia nord, dove si era formata una coda proprio a causa di curiosi e per i soccorsi per il primo tamponamento.

Un’auto è finita letteralmente sotto un camion, fermo in coda. La conducente è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Entrambe le code erano state segnalate tramite panelli e ausiliari, precisa Autobrennero. I due incidenti hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni dell’A22. accertamenti in corso sulla dinamica dei due gravi incidenti.