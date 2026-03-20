Mit, ok a gara già avviata ma con esclusione prelazione

“Obiettivo è giungere entro fine anno con nominativo nuovo concessionario”

NordEst – Il Ministero ha deciso di concludere l’iter per l’aggiudicazione della nuova concessione di A22, procedendo con la gara avviata il 31 dicembre 2024 ma “escludendo la prelazione per il proponente”. Così una nota del ministero. Inoltre, gli esiti dei lavori della commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature avanzate, a seguito appunto della prima fase della gara, danno garanzia, per numero di ammessi, che si tratterà di una vera competizione a favore dell’interesse pubblico.

Nel frattempo per la preventiva approvazione, è stata inviata al Cipess la proposta, che sarà la base delle offerte. Si procederà poi con la fase di invito a formalizzare le offerte e quindi la commissione valuterà ed individuerà l’aggiudicatario. L’obiettivo è quello di giungere a “entro la fine del corrente anno con il nominativo del nuovo concessionario”. “Sapremo far valere le nostre possibilità e i nostri diritti. Da un lato come soci dell’Autostrada del Brennero, dall’altro come rappresentanti dei territori”. Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Bolzano e presidente di turno della Regione Trentino Alto Adige, Arno Kompatscher.