A22, Ministero dei Trasporti: “Presto per sapere chi è interessato

In merito al bando per la concessione dell’autostrada A22 del Brennero, il Mit fa sapere in una nota che per avere il numero preciso e i nomi degli operatori economici che hanno manifestato interesse, occorrerà attendere l’istituzione della Commissione

NordEst – “Per avere il numero preciso e i nomi degli operatori economici che hanno manifestato interesse, occorrerà attendere l’istituzione della Commissione per la valutazione dei requisiti”. In merito al bando per la concessione dell’autostrada A22 del Brennero, il Mit fa sapere in una nota che per avere il numero preciso e i nomi degli operatori economici che hanno manifestato interesse, occorrerà attendere l’istituzione della Commissione per la valutazione dei requisiti. Ad oggi, quindi, il Ministero non è a conoscenza né del numero né del nome degli operatori economici eventualmente interessati.