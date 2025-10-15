A22: Kompatscher, diritto di prelazione in linea con diritto Ue

“Riguarda infatti il proponente e non il concessionario uscente”

Trento/Bolzano – “In merito al rinnovo della concessione per l’autostrada del Brennero “il Mit ha risposto in modo molto chiaro alle notizie uscite sulla lettera dell’Unione Europea che riguarda un’eventuale revisione del codice degli appalti. Per quanto riguarda la gara per la concessione A22 si tratta invece di una normativa speciale e antecedente”. Lo precisa il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

“La gara – prosegue – è in corso ed è partita prima, in base a una normativa sempre considerata in linea con il diritto comunitario. Quello che è stato tolto è il diritto di prelazione del concessionario uscente. In questo caso non si tratta di questo, ma del diritto di prelazione del proponente che era sempre stato considerato in linea col diritto comunitario”, ribadisce Kompatscher.

Il presidente provinciale di Bolzano e presidente di turno della Giunta regionale Trentino Alto Adige definisce, inoltre, “sorprendente” il dibattito un aula, “proprio mentre si è in gara voler chiedere al Ministero di annullare la gara che prevede la prelazione per il proponente, che è la società partecipata dalla Regione stessa”. “È davvero sorprendente come uno possa arrivare a questa conclusione. Anzi il Consiglio regionale dovrebbe casomai votare all’unanimità una mozione rivolta al Governo dicendo di andare avanti con la gara col diritto di prelazione. Questo semmai sarebbe una decisione sensata”, conclude.

Nel frattempo – sulla stampa locale – l’ad di A4 Holding, Bruno Chiari, ipotizza una partecipazione alla gara. “Riteniamo di avere un know-how adeguato, non tanto come Autostrada Brescia-Padova, quanto come Abertis, che gestisce 12 mila chilometri di autostrade ed è uno dei principali operatori internazionali”.

In breve

Seduta sospesa: nella mattinata del 15 ottobre del consiglio regionale a Trento. Tempo chiesto dalla maggioranza per trovare una proposta condivisa sull’ aumento delle indennità dei consiglieri regionali. Al momento le indennità dei consiglieri sono agganciate a quella dei dipendenti regionali. A chiedere di rivedere l’automatismo, qualche settimana fa, lo stesso presidente di turno Arno Kompatscher

Il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto di uccisione dei lupi trentini firmato dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti. Uno dei due lupi, per i quali era stato autorizzato il prelievo dalla provincia di Trento, è stato abbattuto il 19 settembre. Ora si attendeva di procedere con il secondo abbattimento autorizzato da Ispra visto che il TAR di Trento che aveva stabilito la legittimità del decreto di prelievo. Ma il Consiglio di Stato il 14 ottobre, fa sapere l’associazione animalista Lav, ha accolto le argomentazioni delle associazioni animaliste e ha sospeso l’esecuzione del decreto di uccisione. La sospensione è valida fino all’udienza che si terrà il 6 novembre.