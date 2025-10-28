Sagf e Gruppo Sciatori della Finanza festeggiano con Mattarella

All’evento, svolto al Castello del Buonconsiglio, hanno preso parte lo scrittore Cristoforo Gorno Tempini, il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, che hanno preso la parola nel corso della cerimonia. Presenti anche i campioni di ieri e di oggi

Trento – Si è tenuta a Trento, nel Castello del Buonconsiglio, la cerimonia congiunta organizzata dalla Guardia di Finanza per celebrare due traguardi importanti: il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il 60/o anniversario del Soccorso Alpino del Corpo. All’evento hanno partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro Giancarlo Giorgetti, il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, oltre ad altre personalità istituzionali ed ai presidenti delle due Province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

Campioni di ieri e di oggi

Per l’occasione erano presenti campioni di ieri e di oggi del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – tra questi, Gustav Thoni, Piero Gros, Franco Nones, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Martina Valcepina, solo per citarne alcuni – e rappresentanti del Soccorso Alpino del Corpo (Sagf). Di grande effetto anche le immagini di cent’anni di podi e medaglie, di sessant’anni di operazioni, interventi e salvataggi ad opera di donne e uomini eccezionali.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta Arno Kompatscher, Presidente della Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia autonoma di Trento,e Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, in occasione della cerimonia del 100° anniversario del Gruppo sciatori

“Fiamme gialle” e del 60° anniversario del Soccorso alpino della Guardia di Finanza

(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

La cerimonia

A moderare gli interventi è stato il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini, che durante i lavori ha intervistato due atleti del Gruppo sciatori, campioni dello sport italiano, uno di ieri, Pietro Gros, l’altra di oggi, Sofia Goggia, e due comandanti di stazione del Soccorso Alpino: Valter Levis, già istruttore delle unità cinofile del Soccorso alpino e Matteo Bernasconi, Comandante della stazione del Soccorso Alpino di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli.

In omaggio all’attività del Gruppo sciatori e a quella del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, è stato proiettato, in apertura, un video dedicato alle imprese delle atlete e degli atleti delle Fiamme gialle e all’impegno delle sue donne e dei suoi uomini nei soccorsi ad alta quota.