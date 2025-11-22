Si respira già aria di Natale in provincia di Trento

Tutti gli appuntamenti delle prossime settimane in Trentino: nelle città e nelle valli

Scopri tutte le iniziative nelle città e nelle valli del Trentino

Trento – Sabato 22 novembre alle 16, l’apertura di Trento città del Natale e grande fermento anche nelle valli periferiche con la Valsugana che dopo essere stata la prima a partire con il Natale di Pergine ha inaugurato anche il mercatino “asburgico” di Levico nel parco delle terme. Ad accompagnare l’accensione delle luminarie del capoluogo il coro degli studenti del Bomporti e il coro Pioggia di note della scuola musicale Bresadola.

Il cuore della manifestazione a Trento, resta il Mercatino di Natale, con 77 casette in legno distribuite tra Piazza Fiera e Piazza Mostra. Una tradizione che negli anni ha portato a superare le 700.000 presenze, diventando un volano turistico. La nuova edizione di “Trento, Città del Natale”, proseguirà fino al 6 gennaio 2026 e trasformerà il centro storico in un percorso diffuso tra luci, sapori, mostre e installazioni.

Natale al via

Con l’accensione del grande albero in Piazza Duomo, alto oltre 16 metri e illuminato da 24.000 microluci si apre quindi il lungo periodo natalizio in città. Il tema scelto per quest’anno è la pace, sviluppato attraverso il progetto “Trento dichiara pace”: aforismi di grandi autori compariranno sulle strade del centro, mentre in Piazza Pasi sarà collocato l’Ulivo della Pace. Le vetrine di una trentina di negozi ospiteranno invece gli aforismi della “Passeggiata d’Autore”, curata insieme allo scrittore trentino Riccardo Bertoldi. A unire parole e immagini sarà anche il photomapping che illuminerà i palazzi affacciati sulle principali vie cittadine.

Tutti gli appuntamenti a Trento

Accanto alla dimensione culturale si confermano gli appuntamenti dedicati alle famiglie. In Piazza Dante verrà allestito il “Villaggio Incantato di Babbo Natale”, con laboratori, giochi, attività creative e la tradizionale letterina da spedire tramite l’ufficio postale allestito per i più piccoli. In Piazza Santa Maria Maggiore ci sarà spazio per i giochi in legno della tradizione alpina, mentre in Piazza Cesare Battisti torna la pista di pattinaggio su ghiaccio naturale aperta tutti i giorni. Completano l’offerta il trenino elettrico di Natale e attività diffuse pensate per coinvolgere bambini e famiglie.

Tra le novità si distingue il Giardino Magico di Dolomiti Energia, un’area di installazioni luminose e proiezioni che crea un ambiente ispirato alle atmosfere urbane-alpine. La scenografia accompagna i visitatori lungo un percorso in cui arte, natura e fantasia dialogano con l’architettura del centro storico. Non manca l’attenzione alla sostenibilità, divenuta un pilastro della manifestazione. Tra gli interventi previsti figurano gli smoker point per la raccolta dei mozziconi, l’uso di energia da fonti rinnovabili, la mobilità condivisa e un erogatore di acqua potabile per ridurre l’impiego di bottiglie monouso. Anche gli alberi di Natale rientreranno in un ciclo virtuoso: al termine delle festività saranno riutilizzati per la produzione di legna da ardere destinata alle famiglie in difficoltà del Monte Bondone. Sostenibilità significa anche inclusione e impegno sociale, con il Mercatino del Volontariato e della Solidarietà in Piazza Cesare Battisti, che dal 29 novembre permetterà a enti ed associazioni di presentare attività e progetti.

Cultura ed eventi

Il periodo natalizio diventa inoltre un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale della città. Musei e spazi espositivi – dal MUSE al Castello del Buonconsiglio, dalla Galleria Civica alle Gallerie di Piedicastello, dal Museo dell’Aeronautica Caproni fino allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas – proporranno mostre, visite guidate, attività didattiche e laboratori dedicati alla storia, alla scienza e all’arte. Un intreccio che unisce la tradizione delle festività con la ricchezza culturale del territorio.

Tutti gli appuntamenti a Trento

La magia delle feste

È il tempo delle luci accese, dei profumi buoni e dei canti natalizi. La gioia è tutta nell’attesa, nei giorni che precedono la grande festa del Natale, quando il Trentino diventa un posto nuovo: l’aria di festa, le luci, gli addobbi, le casette, il profumo del vin brulé. I Mercatini di Natale in Trentino hanno preso il via in questi giorni di fine novembre e si protraggono fino al 6 gennaio 2026. I Mercatini di Natale di Pergine in Valsugana hanno aperto già l’8 novembre. Di seguito, vi proponiamo i Mercatini di Natale più famosi del Trentino, quelli più raccolti, posti nei Borghi più Belli d’Italia e quelli sui laghi.

L’accensione dell’albero a Trento