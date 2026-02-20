Riattivato il tavolo fra Comune e Confesercenti sui lavori pubblici a Trento

Sono tre i cantieri particolarmente impattanti: a marzo inizieranno i lavori in via Esterle per il rifacimento del marciapiede e sul Lungadige Leopardi, dove invece si dovrà attendere fino alla fine dell’estate per la conclusione. Sempre in estate, poi, si terrà la seconda parte dei lavori in via della Cervara

Trento – Su richiesta di Confesercenti del Trentino, è stato riattivato il tavolo di lavoro per discutere delle implicazioni dei grandi cantieri che nei prossimi mesi interesseranno la città, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi per gli esercizi coinvolti. Al primo incontro con i tecnici e gli assessori comunali Alberto Pedrotti, Michele Brugnara e Gianna Frizzera erano presenti per Confesercenti del Trentino il vicepresidente Massimiliano Peterlana, il direttore Aldi Cekrezi, la responsabile provinciale Fiepet Sara Borrelli e il presidente dei Commercianti Ivan Baratella: «Si tratta di un tavolo che si è posto l’obiettivo di garantire un confronto fra Comune ed esercenti sul delicato tema dei lavori pubblici, quegli interventi che portano benefici alla comunità ma nell’immediato creano spesso disagi per le attività commerciali – commenta Peterlana – Tramite questo confronto possiamo coordinarci per gestire nel migliore dei modi le varie situazioni, presentando le nostre esigenze direttamente a tecnici e assessori del Comune. Uno scambio di cui beneficiano tutti: comunicare con il dovuto anticipo le eventuali chiusure di strade, ad esempio, permette alle attività interessate di organizzarsi per tempo con le ferie o avvertire i propri clienti. Il primo incontro è stato fruttuoso, c’è stato uno scambio diretto di idee e visioni per quelli che saranno i futuri lavori in città».

Dello stesso avviso anche Baratella, che evidenzia quelli che sono i piani di questo tavolo per il futuro: «Abbiamo chiesto all’Amministrazione di riattivare il tavolo di lavoro istituito alcuni anni fa: la nostra richiesta è stata accolta con grande disponibilità e la riunione si è rivelata particolarmente proficua – dichiara – Sono stati illustrati tutti gli interventi previsti, sia di grande che di minore entità, con un’attenzione specifica alla necessità di ridurre al minimo i disagi per le attività economiche coinvolte. Desideriamo ringraziare gli assessori comunali e provinciali, insieme ai tecnici del Comune intervenuti, per l’ascolto e la collaborazione dimostrati. Ci siamo lasciati con l’impegno di incontrarci una o due volte all’anno per continuare a confrontarci su questo tema fondamentale per la città».

Sono tre i cantieri particolarmente impattanti che prenderanno il via a breve nel capoluogo e di cui sono stati informati i partecipanti al tavolo. A marzo inizieranno i lavori in via Esterle per il rifacimento del marciapiede, che dureranno circa un paio di mesi, e sul Lungadige Leopardi, dove invece si dovrà attendere fino alla fine dell’estate per la conclusione. Sempre in estate, poi, si terrà la seconda parte dei lavori avviati l’anno scorso per la sostituzione dei collettori di fognatura bianca e nera in via della Cervara, che cominceranno l’11 giugno (con la chiusura dell’anno scolastico) e si concluderanno il 4 settembre. La zona interessata da questo intervento sarà quella compresa fra gli incroci con via Pontara e via delle Laste.

«Sicuramente è stato un momento di coordinamento importante tra ente pubblico ed esercenti per poter essere organizzati nello svolgere opere pubbliche e allo stesso tempo garantire il servizio commerciale ai cittadini», ha commentato in merito all’incontro l’assessore Pedrotti. «Considero fondamentale mantenere un dialogo costante con il tessuto economico della città – ha aggiunto l’assessora Frizzera – Il confronto con Confesercenti del Trentino e con i rappresentanti delle attività commerciali è uno strumento concreto per programmare gli interventi in modo più condiviso, informato e attento ai bisogni di chi vive e lavora quotidianamente a Trento. L’obiettivo è chiaro: realizzare opere pubbliche necessarie per il futuro della città riducendo al minimo i disagi nel presente, attraverso comunicazione, coordinamento e ascolto reciproco. Questo tavolo va proprio in questa direzione, e continueremo a farlo crescere nel tempo».