I governatori Fugatti e Stefani rilanciano il completamento della Valdastico

NordEst – Infrastrutture, Valdastico, Olimpiadi 2026, Mondiali di ciclismo 2031. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro svoltosi giovedì a Trento, presso la sede di Piazza Dante, tra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente eletto della Regione Veneto, Alberto Stefani. Un confronto cordiale e costruttivo – al quale ha preso parte anche il direttore generale della Provincia, Raffaele De Col – che ha permesso di approfondire diversi temi di interesse comune, con un focus in particolare sul potenziamento dei collegamenti e sui grandi eventi internazionali che vedranno protagonisti i due territori.

Focus su Olimpiadi, Mondiali ciclismo e Valdastico

“Con il presidente eletto Stefani abbiamo condiviso la volontà di proseguire e rafforzare il lavoro avviato in questi anni su dossier comuni che riteniamo strategici – le parole del presidente Maurizio Fugatti – dai collegamenti infrastrutturali come la Valdastico ai grandi eventi internazionali che ci vedranno protagonisti, crediamo sia importante condividere soluzioni che rafforzino la competitività e offrano opportunità di crescita alle nostre comunità ed imprese”.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’infrastruttura della Valdastico. Sul punto, i presidenti hanno confermato la volontà comune nel portare avanti l’iter realizzativo dell’opera, con l’obiettivo di definire in tempi certi il tracciato. In tal senso, è atteso nei primi mesi del 2026 un incontro presso il Ministero competente per proseguire l’esame del dossier e stendere l’accordo tecnico e procedurale. Durante l’incontro si è parlato anche degli imminenti giochi olimpici e dei Mondiali di ciclismo del 2031 (il Veneto ospiterà alcune competizioni nel velodromo di Spresiano), appuntamenti che rappresentano importanti opportunità per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale dei due territori.

Confindustria Trento su Valdastico: “Da sempre favorevoli”

Il Presidente di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio, commenta positivamente l’incontro tra i due governatori: “Apprendiamo con favore la volontà del Governatore del Veneto e del nostro Presidente Fugatti di completare il progetto sulla Valdastico, come anticipato dal Presidente Fugatti alla nostra assemblea del 22 ottobre scorso. Come Associazione siamo da sempre favorevoli alla realizzazione dell’opera, e ci rendiamo disponibili a dare il nostro contributo: per il mondo delle imprese le infrastrutture – viarie e telematiche – sono fondamentali per la competitività e per la crescita sostenibile del territorio, come la nostra Associazione ripete da tempo. Siamo in contatto con i colleghi delle Confindustrie del Veneto per promuovere un’ azione comune di supporto: per coordinarci sul tema infrastrutture in generale e sull’opera della Valdastico in particolare, perché riteniamo possa essere d’interesse sia per il Trentino che per il Veneto, con vantaggi reciproci per le imprese, di tutti i settori, compreso il turismo, ma anche per la popolazione”.