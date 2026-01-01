Presepi allestiti nel Centro Storico e Tonadico e zone periferiche

Si chiuderà il 6 gennaio 2026 la manifestazione “Di Presepe in presepe” che nelle passate edizioni ha ottenuto sempre grande successo

Primiero (Trento) – Tonadico, definito “paese pinacoteca”, è ricco di molte case affrescate, edifici antichi e angoli caratteristici. In questa scenografia suggestiva, dal 1992, il Circolo Culturale “Castel Pietra” propone nel periodo delle festività natalizie questa manifestazione incentrata sul presepio. Il Centro storico di Tonadico, uno dei paesi più antichi di Primiero, si trasforma così in un piccolo museo all’aperto: protagonisti sono i numerosi presepi che gli abitanti allestiscono negli angoli più suggestivi del paese.

Di cera, legno, carta, stoffa o argilla, eseguiti con varie tecniche, i presepi sono tutti contraddistinti da grande fantasia e creatività e, questa, unita a materiali semplici, danno vita e vere e proprie opere d’arte. Particolarmente interessante il presepio con le statue di cartapesta a grandezza naturale allestito nel suggestivo sottoportico di piazza Canopi. I presepi si trovano all’esterno delle abitazioni oppure al loro interno e si possono visitare in qualsiasi momento della giornata. Particolarmente suggestiva risulta la visita nelle ore serali o notturne. Accanto a presepi di buona fattura, del tipo tradizionale o artistici, ve ne sono molti altri costruiti con materiale semplice e che riscuotono sempre grande successo. Numerose anche le manifestazioni di contorno.