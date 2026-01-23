Ai Comuni il 50% dell’imposta di soggiorno raccolta dagli alloggi turistici nell’ultimo anno

Focus sul Tunnel di Tenna al centro del confronto fra la Giunta provinciale e quella comunale

Trento – L’incontro tra la Giunta provinciale e la Giunta comunale di Tenna si è focalizzato in particolare sull’opera più rilevante che interessa il territorio comunale: la S-393, “Interventi di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità della SS 47 – Tratto a due corsie tra Pergine e Novaledo”. L’intervento, attualmente in fase di progettazione, prevede la realizzazione di una galleria a doppia canna sotto il Colle di Tenna, fra lo svincolo per San Cristoforo, a sud di Pergine Valsugana, e Levico Terme. Nel tratto all’aperto tra Levico Terme e Novaledo è invece previsto l’allargamento dell’attuale strada statale 47, con il raddoppio delle due corsie esistenti.

Come spiegato dal commissario straordinario Giancarlo Anderle, l’opera è suddivisa in cinque unità funzionali autonome. La tratta Levico Terme–Novaledo è articolata in due unità funzionali, mentre la tratta Pergine Valsugana–Levico Terme è suddivisa in tre unità funzionali. Si tratta dell’intervento infrastrutturale più rilevante per il territorio, con un costo complessivo stimato a regime di circa 320 milioni di euro. Attualmente risultano finanziati 210 milioni di euro; ulteriori risorse saranno previste nella prossima legge di assestamento.

Nel dettaglio dei finanziamenti già previsti sono stanziati 21,6 milioni di euro per lo svincolo e la nuova viabilità a Levico Terme, opera di cui è in corso la redazione del documento di indirizzo alla progettazione; circa 56,5 milioni di euro per l’allargamento della SS 47 nel tratto dello svincolo di Levico Ovest – Novaledo, in fase di affido della gara di progettazione; 48,8 milioni di euro per il cunicolo esplorativo fra Pergine Valsugana e l’abitato di Brenta; 77 milioni di euro per la realizzazione della galleria.

Nel corso del 2025 sono state svolte le attività preparatorie dell’intervento. L’opera è infatti soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): la fase di consultazione preliminare è già stata completata, mentre l’avvio dello Studio di Impatto Ambientale è previsto nel 2026, con conclusione della procedura entro lo stesso anno. La gara di progettazione dell’unità funzionale relativa all’allargamento del tratto Levico–Novaledo è prevista in pubblicazione entro il prossimo mese.

Per quanto riguarda le attività finalizzate alla realizzazione delle gallerie, l’intervento è articolato in tre unità funzionali. In particolare, è prevista la pubblicazione nel mese di marzo della gara di progettazione relativa alla prima unità funzionale, concernente il cunicolo esplorativo. Il programma prevede che il progetto di fattibilità tecnico-economica del cunicolo esplorativo venga approvato nel 2027, con l’obiettivo di procedere all’appalto entro la fine dello stesso anno e di avviare i lavori nel 2028. L’opera complessiva è prevista con una configurazione a due canne, ciascuna a due corsie di marcia. Attualmente risulta finanziata una sola canna; tuttavia, la progettazione interesserà entrambe. La prima canna, destinata al traffico dalla Valsugana verso Trento, consentirà di intercettare circa il 90% dei flussi veicolari in tale direzione, mantenendo sulla strada statale un traffico residuo pari a circa un decimo di quello attuale. La strada statale rimarrà comunque percorribile a doppio senso di marcia, garantendo sia l’accessibilità locale sia la fruizione dell’area del lago.

Grandi opere in Valsugana

Un capitolo importante degli investimenti sul territorio è rappresentato dalle piste ciclabili, per un importo complessivo di 23 milioni di euro, tra cui figura anche il tratto tra San Cristoforo e Roncogno, per 5,7 milioni. Vi sono poi 31 milioni di euro destinati alle opere di edilizia fra cui i lavori di demolizione dell’edificio “ex Artigianelli” a Pergine Valsugana, per 2,3 milioni, e la riqualificazione del compendio destinato a centro residenziale per disabili “Don Ziglio” di Levico Terme, stimata in 20,6 milioni di euro. La parte principale riguarda infine gli interventi sulla viabilità, il cui importo complessivo sfiora i 286 milioni di euro.

Piste ciclopedonali

Due gli interventi in programma: il primo riguarda la realizzazione della Pista ciclopedonale della Valsugana, con le unità funzionali 1 e 2 fra Pergine Valsugana a Roncogno i cui lavori sono ultimati, mentre per l’unità funzionale 3 fra Roncogno e località Sille sono in corso i lavori. Il secondo intervento riguarda la Ciclovia Piné – Valsugana – Cembra – Fiemme, nel dettaglio è in fase di studio la realizzazione del tracciato fra Slacche e Montagnaga, con un importo stimato di 6 milioni di euro, e fra Ferrari e lago della Serraia, con un investimento di circa 2,1 milioni di euro.

Edilizia

Accanto a interventi minori di manutenzione presso le Terme di Levico e quelle di Vetriolo, vanno ricordati la riqualificazione edilizia del compendio destinato a centro residenziale per disabili presso il Don Ziglio di Levico Terme, per complessivi 20 milioni di euro, in fase di progetto, la demolizione dell’ex Artigianelli per 2,3 milioni di euro in appalto, nonché la ristrutturazione dell’edificio storico a carattere culturale dell’Istituto culturale Mocheno per 1,2 milioni di euro, i cui lavori sono in corso.

Opere ambientali

Ammonta a quasi 900 mila euro il completamento della rete fognaria dell’abitato di Barco di Levico, i cui lavori sono in corso.

Opere stradali

Accanto all’opera relativa agli “Interventi di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità della SS 47 – Tratto a due corsie tra Pergine e Novaledo”, che prevede la realizzazione della galleria a doppia canna sotto il Colle di Tenna, vi sono poi numerosi lavori di allargamento, ristrutturazione e messa in sicurezza lungo la viabilità provinciale. Fra le opere da segnalare vanno ricordati: 12,7 milioni di euro destinati a rettifiche e allargamenti sulla strada del Menador, opera in fase di appalto; circa 12,5 milioni di euro per il collegamento Piazze – Segonzano, un’opera legata alle Olimpiadi e in fase di esecuzione; 11,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della statale 47 della Valsugana e la realizzazione di percorsi ciclopedonali lungolago a cui si sommano ulteriori 3,3 milioni di euro per un nuovo sottopasso ciclopedonale sempre lungo la statale 47 con tracciato ciclopedonale in affiancamento, che consentirà di mettere in sicurezza un tratto importante della statale.

In breve

341 milioni di euro per l’Alta Valsugana e Bersntol

Ai Comuni il 50% dell’imposta di soggiorno raccolta dagli alloggi turistici nell’ultimo anno

Polizia locale del Triveneto, celebrato il patrono San Sebastiano nel ricordo dell’agente Eddy Martinell

Sicurezza sul lavoro, prorogato a tutto il 2026 l’accordo per la formazione aggiuntiva gratuita

La montagna inclusiva: a Pergine Valsugana il convegno

Al via “Visioni d’Europa”, il progetto per riscoprire l’UE

Approvata dalla Giunta la copertura dei contributi per la riqualificazione energetica degli edifici