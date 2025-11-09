A Stelvio, Capriana e Madruzzo eletto il nuovo sindaco, a Luserna resta il commissario

Trento/Bolzano – Sono stati 3.516 gli elettori e le elettrici trentini chiamati al voto il 9 novembre 2025 per eleggere sindaco e consiglio comunale a Capriana, Luserna e Madruzzo.

A Capriana, dove c’era un unico candidato sindaco, Erwin Dallio, è bastato superare il quorum del 40%, necessario per rendere valida le elezioni con un solo aspirante primo cittadini: qui l’affluenza è stata del 43,26%.

Niente primo cittadino, invece, a Luserna, che resterà commissariata: il quorum è stato mancato per soli 4 voti. Sono andati a votare 82 residenti (il 30,37%), ne servivano 86.

A Madruzzo, dove l’affluenza è stata del 63,89%, i candidati sono due: la sfida è fra Mariano Bosetti della lista Borghi di Madruzzo, commissario uscente 77 anni, e Alessio Anselmo, 25 anni, lista Noi per Madruzzo.

Non è andato al voto il quarto comune trentino commissariato, Cimone, dove non si è presentato nessuno. Continuerà, quindi, il lavoro del commissario Andrea Lazzaroni fino alla prossima consultazione.

Stelvio ha il suo sindaco

Il comune di Stelvio ha eletto la sua nuova rappresentanza comunale. Le elezioni straordinarie si sono rese necessarie dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Franz Heinisch (Svp) nel mese di luglio. Erano 1.023 gli aventi diritto al voto. L’affluenza è stata del 55,7%, dunque l’unico candidato, Samuel Marseiler, sostenuto dall’SVP e dalla Südtiroler Freiheit, è diventato il nuovo primo cittadino.

