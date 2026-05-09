A Sedico bambino schiacciato da muletto. A Chioggia, minivan dentro canale: 3 morti

Due gravi incidenti tra venerdì e sabato in Veneto

NordEst – Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di venerdì schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un’azienda di famiglia, la De March Meccanica. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto il bambino sarebbe stato accidentalmente investito da un muletto condotto proprio dal padre, titolare dell’attività. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l’elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dello Spisal e della Polizia. Il mezzo sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.

Tre vittime a Chioggia

Tre persone sono morte in un incidente avvenuto sabato 9 maggio all’alba a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l’autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all’interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Gli altri sei sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri.