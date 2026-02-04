Torna il Memorial Maurizio Zagonel, venerdì 6 febbraio dalle 19.30

Valido anche quale 6° Trofeo Aldo Giovanelli

San Martino di Castrozza (Trento) – Torna la gara di sci alpinismo in notturna valida come prova del “Trofeo Quattro Valli”. Partenza in linea dalla Piazzetta La Crodaroi e arrivo alla Baita Colverde. Per il Raduno Amatoriale-Categoria Escursionisti: non è richiesto il certificato medico sportivo ma non verrà rilevato il tempo e non compariranno in classifica. Verrà consegnato un pettorale speciale e partiranno 5 minuti dopo la gara. Obbligo di discesa con l’impianto di risalita. Info e Iscrizioni: Michele Zagonel, Tel. 329-6364154 | Giuseppe Giovanelli, Tel. 338 6074547 o presso la Casa della Montagna (Ufficio Gare) c/o Autostazione.