Sagron Mis (Trento) – Ha riaperto l’ufficio postale di Sagron Mis in via Gavada 8. Sono terminati,

infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali

servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata

da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno

di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica

Amministrazione.

L’ufficio di Sagron Mis è stato completamente rinnovato, cambiando il suo tradizionale aspetto: l’intera sala

che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. Gli

ambienti sono stati impreziositi con arredi di alta qualità e soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova

illuminazione a led a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per

richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi

postali.

Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi e di energia presso l’ufficio postale di Sagron Mis sono

disponibili a sportello anche i servizi INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS

M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici. Sono quindici

i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza

in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i

più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere

richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico

certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR.

Oltre ai servizi anagrafici e ai servizi INPS verranno progressivamente diffusi, in tutto il territorio, anche i

servizi della “Giustizia amministrativa” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore

di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”.

In provincia di Trento i Comuni interessati nell’arco dei quattro anni da Polis (approvato con il Dl 59/2021 e

finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni a

carico di Poste Italiane) sono 134 e 94 uffici sono stati completati. Attraverso il progetto Polis Poste Italiane

conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della

capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo

abbandono dei territori. L’ufficio postale di Sagron Mis è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8:20 alle 13:45, il sabato fino alle 12:45.