Incendio nella notte in un club sportivo nel Trevigiano

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Una persona lievemente intossicata

NordEst – Incendio in un club sportivo nella notte a Resana, nel Trevigiano, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto, in particolare, un’area adibita a ristorazione, espandendosi poi a tutte le parti esterne costituite da casolari adiacenti alla struttura principale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 4.15 della notte, quando i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Asolo e Cittadella, sono riusciti a circoscrivere il rogo e a evitare che si propagasse al ristorante. Sul posto anche i soccorritori del 118 per una persona rimasta lievemente intossicata e i carabinieri di Montebelluna.

In breve

Verona, una camminata silenziosa per il 14enne scomparso. E’ stata organizzata per lunedì 19 gennaio 2026, a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, una camminata silenziosa per Diego Baroni (nella foto diffusa), il 14enne scomparso da casa lunedì scorso. L’iniziativa è stata predisposta dalla comunità locale, che si ritroverà alle 20 davanti al campo da calcio Battistoni. “L’auspicio – sottolinea il sindaco Attilio Gastaldello – è che Diego possa tornare tra le mura domestiche già prima di lunedì e che questo momento diventi un’occasione di ringraziamento per il suo ritrovamento. L’incontro vuole mantenere alta l’attenzione sulla sua scomparsa e testimoniare la vicinanza della comunità alla famiglia”.

Vicenza, hanno acceso un braciere in casa per scaldarsi e sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. L’allarme è scattato la notte scorsa in un’abitazione a Montecchio Maggiore (Vicenza). La coppia, secondo quanto ricostruito, stava usando un piccolo braciere e alcune stanze della casa si sono saturate di gas. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 di Vicenza, che hanno immediatamente allertato a loro volta i vigili del fuoco, dato che i rilevatori delle divise segnalavano la presenza di monossido. I due intossicati sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Arzignano (Vicenza), dove sono stati ricoverati e sottoposti a terapia in camera iperbarica.

Protesta contro Israele a VicenzaOro, attivisti cercano di bloccare le navette. Ingressi chiusi con cavi d’acciaio, striscioni in centro. Diverse azioni di protesta sono in atto oggi a Vicenza da parte degli attivisti dei centri sociali e dei Pro-Pal per protestare contro la presenza di espositori di tutto il mondo che hanno rapporti commerciali con Israele alla fiera orafa internazionale “VicenzaOro January”.

Prostituzione e riciclaggio, 5 arresti nel Padovano. Chiuso night club dai carabinieri di Cittadella. I Carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Padova. I provvedimenti sono stati notificati ad altrettanti italiani accusati, a vario titolo, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha permesso di disarticolare un redditizio sistema di sfruttamento della prostituzione, celato dietro la facciata di un’attività di intrattenimento in un noto night club dell’Alta Padovana.