Per tutta la giornata il centro di Fiera si trasforma, con i vivaci colori delle bancarelle

La Fiera di Primavera si svolge ogni anno il secondo lunedì dopo Pasqua nel centro storico di Fiera

Primiero (Trento) – Come da tradizione, lunedì 13 aprile 2026, le storiche vie di Fiera di Primiero si vestiranno nuovamente a festa per la tradizionale Fiera di Primavera. Un appuntamento che non è solo un’occasione di commercio, ma un vero e proprio rito collettivo che segna il risveglio della valle dopo i lunghi mesi invernali. Dal mattino fino al pomeriggio, il centro storico si popolerà di bancarelle colorate, profumi tipici e il vociare festoso di residenti e turisti segnerà il ritmo della giornata. Dall’abbigliamento all’artigianato locale, passando per le prelibatezze gastronomiche del territorio, la fiera rappresenta un momento di ritrovo per la comunità locale, così come accade in autunno.

Un tuffo nella storia: il privilegio del 1400

Ricordare la Fiera di Primavera significa sfogliare secoli di storia. La stessa denominazione del borgo, “Fiera”, deriva direttamente dalla sua funzione storica di centro amministrativo e commerciale della Valle. Il momento di svolta risale al XV secolo, durante il dominio della famiglia austriaca dei Welsperg. Grazie alla loro influenza e allo sviluppo delle miniere d’argento (i canopi), il borgo ottenne il privilegio di tenere mercati settimanali e fiere annuali. Inizialmente, queste fiere erano vitali per la sopravvivenza della valle: era il momento in cui i contadini scendevano dai masi per scambiare sementi, attrezzi agricoli e bestiame in vista della stagione dell’alpeggio. Che siate alla ricerca di un prodotto tipico o semplicemente di una passeggiata tra le bellezze architettoniche (come il Palazzo delle Miniere o la Chiesa Arcipretale), la Fiera di Primavera vi aspetta per celebrare insieme la nuova stagione.