A Primiero si rinnova il voto alla Madonna del’Aiuto: domenica 24 maggio la solenne celebrazione

Si terranno nei prossimi giorni gli incontri per presentare il progetto di unificazione delle parrochie di Primiero Vanoi Mis

La Madonna dell’Aiuto nella piccola chiesa di Fiera di Primiero in Trentino (ph Luciana Bettega)

Primiero (Trento) – Le Comunità cristiane di Primiero Vanoi Mis rinnovano coem vuole l’antica tradizione, il voto alla Madonna dell’Aiuto. “Affideremo a lei il cammino di unificazione delle nostre parrocchie – ricordano i parroci – e insieme chiederemo il dono della pace”. La solene celebrazione religiosa, è prevista per domenica di Pentecoste 24 maggio 2026 alle ore 20.30 Fiera di Primiero, alla quale sono attesi moltissimi fedeli. Non mancherà la processione per le vie del centro, dopo alcuni giorni di riflessione e preghiera.

Il cammino di unificazione delle parrocchie

Si terranno nei prossimi giorni gli incontri per presentare il progetto di unificazione delle parrochie di Primiero Vanoi Mis. Di seguito date ed orari:

MARTEDÌ 26 MAGGIO ore 20.15 per le comunità di Mezzano Imèr presso il Centro Civico a Mezzano

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO ore 20.15 per le comunità di Soprapieve in oratorio a Pieve

GIOVEDÌ 28 MAGGIO ore 20.15 per le comunità del Vanoi in oratorio a Canal San Bovo.