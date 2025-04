A novembre 2022 il Coro Sass Maor di Primiero incontrava il Papa e alcuni bambini salirono sulla Papamobile

Mercoledì 16 novembre 2022 il Papa faceva salire, alcuni bambini sulla papamobile – arrivati da Primiero in Trentino – così dalla loro posizione privilegiata hanno potuto godersi il giro tra i vari settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini. Al termine lo straordinario incontro dei coristi con il Papa, che si fermò ad ascoltare i canti della formazione locale chiedendone ancora uno. Un momento particolarmente toccante per chi partecipò a quella trasferta

Primiero (Trento) – In queste ore di dolore per la scomparsa di Papa Francesco, a Primiero in Trentino, i ricordi vanno alla visita a Roma e a quello straordinario incontro del Coro Sass Maor con Francesco. Da anni infatti il suo Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin (di recente anche cittadino onorario di Primiero San Martino), frequenta la zona in estate.

Nel mese di novembre 2022, l’intera comunità di Primiero seguiva con grande coinvolgimento sui social – la trasferta del coro di Primiero – com’era accaduto nel 2019 per il Coro Vanoi e prima nel 2013 per l’Ensemble Salvete Flores, ma anche per altri gruppi e cori provenienti dal Trentino. Poco dopo l’udienza di mercoledì mattina, lo straordinario incontro con il Papa, a pochi metri di distanza, con uno scambio di doni, di sorrisi e la richiesta di una canzone al coro, che per tutta la mattinata ha accompagnato l’udienza in piazza San Pietro a Roma, gremita di fedeli.

I ragazzi di Primiero e la Papamobile

L’incontro con Papa Francesco