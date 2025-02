A Peio bimbo di 7 anni si ustiona con acqua bollente. A Trento soccorso un anziano

Due incidenti gravi venerdì mattina in Trentino

Trento – Bambino di 7 anni, soccorso poco dopo le 8 del mattino di venerdì, in un albergo di Peio Fonti. Il piccolo, si sarebbe ustionato su varie parti del corpo, con acqua bollente, forse – secondo le prime ricostruzioni – versandosi addosso una bevanda caldissima mentre faceva colazione. Intervenuti i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi e poi hanno trasportato il bimbo con l’ambulanza alla piazzola d’emergenza per l’elitrasporto in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Un anziano è stato soccorso venerdì mattina attorno alle 9.30, mentre stava attraversando a piedi la rotatoria del ponte Lodovico a Povo. Improvvisamente è caduto a terra battendo la testa rischiando di essere investito. Un’auto che stava sopraggiungendo dall’Orrido di Ponte Alto, ha infatti dovuto frenare bruscamente per evitare l’anziano.

In breve

Giornata decisamente no per una giovane sciatrice altoatesina che dopo una caduta sulle piste della Plose, sopra Bressanone, è finita in ospedale, dove però le è stata trovata della droga addosso. La 22enne del posto era stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano per un trauma cranico. Nel corso dell’ispezione sulla giacca della ragazza, l’infermiera ha rinvenuto un contenitore con all’interno una modesta quantità di hashish ed un barattolo in plastica con alcune compresse. Entrambe le sostanze sono state consegnate ai poliziotti, e da questi sottoposte a sequestro penale in attesa di essere trasmesse alla competente autorità giudiziaria.