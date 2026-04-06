Aperture straordinarie ed eventi speciali nei musei e castelli trentini

Musei e castelli ma anche spazi archeologici e naturalistici che compongono la rete provinciale trentina sono pronti ad accogliere i visitatori in occasione delle festività pasquali. Diverse le proposte culturali: dalle mostre alle visite guidate, ma anche attività per i più piccoli e laboratori per le famiglie

Trento – Gli spazi della Tridentum Romana ed il Museo Retico rimarranno aperti a Pasqua, Pasquetta; aperture straordinarie anche a Fiavè, dove il Museo delle Palafitte ed il Parco Archeo Natura propongono visite guidate e la tradizionale “caccia alle uova”. La ricerca delle uova è aperta anche nei manieri trentini Buonconsiglio, Thun, Beseno, Stenico e Caldes, con il Castello del Buonconsiglio che organizza una visita speciale insieme al suo direttore mentre il MUSE e le sue sedi territoriali ospitano mostre, attività interattive e la serra tropicale rinnovata. Al METS apertura straordinaria il giorno di Pasquetta con ingresso speciale ad 1 euro. Il Museo Lusern riapre a Pasquetta con una nuova offerta espositiva e numerose attività; fino al 6 aprile rimarrà aperto anche il Museo Ladino di Fassa. Sarà un mese ricco di appuntamenti per il polo culturale di Pieve Tesino, che prevede aperture speciali dal 2 all’8 aprile, esclusa domenica 5. Aperture straordinarie anche al Mart, Casa Depero e Galleria Civica, con la possibilità di partecipare, lunedì 6, a dei laboratori per bambini. Alle Gallerie, al Museo dell’aeronautica Caproni ed al nuovo spazio Novecento Trentino ’14 ’72 sono previste visite guidate gratuite mentre dal 4 aprile riapre al pubblico il Forte di Cadine.

ARCHEOLOGIA

Per gli interessati e appassionati di archeologia sono aperti a Pasqua e in via straordinaria anche il lunedì di Pasquetta i musei curati dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali. I siti della Trento romana – il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, in piazza Cesare Battisti, e la Villa di Orfeo, in via Rosmini – saranno visitabili con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.30. Oltre a custodire le vestigia della Trento di duemila anni fa, i siti ospitano la mostra “I colori di Tridentum. Decorazione e arredo nella città romana”.

A Sanzeno, il Museo Retico– Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non sarà aperto dalle ore 14.00 alle 18.00. La visita offre l’opportunità di ripercorrere la storia della valle, dai cacciatori paleolitici ai santi martiri di Anaunia, passando per le interessanti testimonianze lasciate dai Reti, la popolazione pre-romana che abitava questa zona nell’età del Ferro. E per unire cultura e natura, proprio di fronte al museo si trova l’imbocco della suggestiva passeggiata nella roccia che conduce al santuario di San Romedio.

Per un’immersione nella vita quotidiana dei nostri antenati dell’età del Bronzo, a Fiavé, il Museo delle Palafitte e il Parco Archeo Natura saranno visitabili dalle ore 13.00alle 18.00.Nell’ambito della rassegna “Primavera in palafitta”, sabato 4 e domenica 5 aprile grandi e piccini potranno sfidarsi nella “Caccia alle uova tra le palafitte del Parco Archeo Natura”, un’attività da condurre in autonomia alla ricerca di indizi per scoprire aspetti della vita quotidiana nell’antico villaggio di oltre 3.500 anni fa. Al termine del percorso ogni partecipante riceverà un piccolo omaggio. Lunedì 6 aprile sarà possibile visitare i siti in compagnia di un’esperta: alle ore 14.30 il Parco Archeo Natura propone la visita guidata “Un giorno in palafitta”, mentre alle ore 16.30 al Museo si terrà “Avete detto palafitte?”, una visita partecipata sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte di Fiavé.

Info: www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

BUONCONSIGLIO e castelli del Trentino

Nei castelli provinciali trentini la Pasqua diventa un’avventura per tutta la famiglia! Tra antiche mura, affreschi e torri imponenti, i visitatori potranno vivere due esperienze uniche. La prima è in programma venerdì 3 aprile ad ore 9.30 ed ore 11.00 al castello del Buonconsiglio con “A spasso con il Direttore: piccoli critici d’arte”, un’occasione straordinaria guidati dal direttore, l’architetto Cristina Collettini, che racconterà a grandi e piccini attraverso simboli e opere d’arte speciali a tema pasquale, il significato e il valore artistico di alcune opere d’arte custodite e tramandate nel tempo. Al termine della visita, ogni bambino riceverà un dolce ovetto di Pasqua. Info e tariffe: tel. 0461 233770; posti limitati, ingresso a tariffa ridotta per l’adulto accompagnatore e gratuito per i minori di 18 anni. Attività gratuita per i possessori di Membership Card OLTRE.

Il secondo appuntamento è con la “Caccia all’uovo nei castelli” che si terrà sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile, dalle ore 9.30 alle 16.00. Nel Castello del Buonconsiglio, a Castel Beseno, Castel Stenico, Castel Thun e Castel Caldes, colorate uova di Pasqua sono state nascoste tra stanze segrete, antiche mura e giardini storici. Mappa alla mano, i piccoli “cacciatori” dovranno risolvere gli indovinelli per scoprire dove sono e chi le ha nascoste! Una caccia autogestita che farà correre, ridere e divertire grandi e piccini. Info e tariffe: tel. 0461 492811; 8,00 euro a nucleo familiare. La “caccia” può essere svolta in autonomia, non è necessaria alcuna prenotazione! Attività gratuita per i possessori di Membership Card OLTRE. Il ritrovo è previsto presso la Biglietteria del Museo.

Info: www.buonconsiglio.it/

MUSE e sedi territoriali

In occasione delle festività pasquali, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e le sedi territoriali del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e di Palazzo delle Albere saranno aperti anche a Pasqua e Pasquetta, domenica 5 e lunedì 6 aprile, con un ricco programma di mostre, visite guidate e attività interattive.

Al MUSE di Trento si potrà visitare “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport”, percorso interattivo che mostra come scienza e tecnologia migliorino l’allenamento e le prestazioni di atlete e atleti. Nello spazio MUSE Agorà è allestito “Tech IT Easy”, progetto dedicato al ruolo dello smartphone nella vita quotidiana. Tra le novità anche UranIA, chatbox interattivo che supporta la visita offrendo contenuti chiari e basati sulle conoscenze scientifiche del museo. Da non perdere la Foresta tropicale montana, recentemente riallestita con un percorso più immersivo e accessibile, che ospita uno spazio per mostre temporanee. Fino al 16 maggio si potrà vedere “Old, New Species”, esposizione dedicata alla scoperta di nuove specie attraverso quattro esempi legati alla ricerca del MUSE nei Tropici.

A Palazzo delle Albere, al primo piano, prosegue la mostra “Il potere delle macchine”, viaggio nel Cinquecento tra scoperte rivoluzionarie, oggetti originali, volumi rari e strumenti antichi che raccontano storie di innovazione e trasformazione.

Fuori Trento, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro sarà aperto con orario continuato 9.00–17.00, aprendo una finestra sulla vita di quotidiana di un villaggio palafitticolo dell’Età del Bronzo. Il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con approfondimenti su fossili, dinosauri e rocce. Tra le esperienze proposte, l’installazione multisensoriale dedicata ai ghiacciai “Un suono in estinzione”, che invita a riflettere sui cambiamenti climatici, combinando arte e ricerca scientifica, e “GEODI”, realtà virtuale alla scoperta delle Dolomiti patrimonio UNESCO.

Info: www.muse.it

MART

Aperte sia il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta anche le sedi del Mart.

A Trento prosegue “Hit List 80” curata dal collettivo Campomarzio e dal Mart: la mostra abita gli spazi della Galleria Civica e propone uno spaccato della Trento degli anni Ottanta attraverso arte, design e architettura. Ultimi giorni per visitare, ancora a Trento, la rassegna dedicata a Riccardo Schweizer, fino al 6 aprile a Palazzo delle Albere. A Rovereto, sotto la celebre cupola di Mario Botta, sono allestite due grandi mostre monografiche. Protagonisti altrettanti artisti italiani dal curriculum internazionale: da un lato il trentino Luigi Bonazza, erede della scuola di Klimt e della Secessione Viennese, dall’altro il marchigiano Anselmo Bucci, tra i fondatori del gruppo Novecento italiano. Come sempre, le temporanee dialogano con il ricco patrimonio del Mart i cui grandi capolavori sono esposti al secondo piano, in un percorso suggestivo e coinvolgente. Parte del patrimonio museale è anche la preziosa Casa d’Arte Futurista Depero, a 10 minuti a piedi dal Mart; unico museo futurista al mondo, è stato progettato dallo stesso Depero di cui il Mart conserva opere, materiali e fondi d’archivio.

Per chi visita il museo in famiglia, lunedì 6 aprile sono previsti due “Little Mart”, i laboratori per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Alle 10.00 a Casa Depero, alle 15.00 al Mart. Completa l’offerta del Mart la mostra “Lascia che tutto ti accada” che affronta il tema della disabilità attraverso 70 opere di maestri del XX secolo e di artisti viventi, con particolare attenzione a quelli attivi in Trentino. A Cles, Palazzo assessorile fino al 3 maggio.

Info: www.mart.tn.it

MUSEO STORICO

Le Gallerie, il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni e Novecento Trentino ’14 ’72 saranno aperti al pubblico domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedì 6 aprile (Pasquetta) con il consueto orario 10.00-18.00. Sabato 4 aprile, dopo la chiusura invernale, riaprirà al pubblico anche il Forte di Cadine e fino alla fine di giugno sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00 (aperto anche lunedì 6 aprile).

Tutti i sabati al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni dalle 14.00 alle 16.00 è possibile utilizzare i simulatori di volo mentre alle 16.00 è prevista una visita guidata gratuita di circa un’ora. Tutte le domeniche alle 11 e alle 14 sono previste invece visite guidate gratuite nel nuovo spazio espositivo permanente Novecento Trentino ’14 ’72, in via Torre d’Augusto 39. Sempre la domenica alle 15.30 alle Gallerie è possibile prendere parte ad una visita guidata gratuita a “Competition”, terzo capitolo del progetto espositivo triennale “Anelli di Congiunzione” che esplora il tema delle emozioni nello sport. Le visite previste per domenica 5 aprile (Pasqua) verranno anticipate a sabato 4 aprile.

Info: www.museostorico.it

METS – Museo etnografico trentino San Michele

A Pasqua e Pasquetta il METS sarà visitabile al pubblico con il consueto orario di apertura, 10.00-18.00, per vivere una giornata all’insegna della scoperta. Lunedì 6 aprile inoltre il Museo sarà eccezionalmente aperto con ingresso a solo 1 euro a persona. Un’opportunità unica per trascorrere le feste immersi nella cultura!

Info: www.museosanmichele.it/

FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI

L’arrivo della primavera apre le porte del polo culturale di Pieve Tesino, uno scrigno di storia e natura. In attesa dell’inizio di maggio che vedrà il Museo Casa De Gasperi e il Museo Per Via aperti tutti i giorni dal martedì alla domenica, sono previste le aperture speciali per il periodo di Pasqua. I Musei saranno visitabili da giovedì 2 a mercoledì 8 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Unica eccezione il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, in cui gli spazi saranno chiusi per la festività. Venerdì 3 aprile il Museo Casa De Gasperi sarà a ingresso gratuito, in occasione dell’anniversario della nascita dello statista. Il mese di aprile sarà inoltre molto fecondo per il Museo Casa De Gasperi: il weekend del 18 e 19 aprile ci saranno le Giornate internazionali delle Case Museo, mentre sabato 25 aprile è in programma una visita guidata a tema per la Festa della Liberazione.

Info: www.degasperitn.it

Museo Lusérn (Luserna)

Come da tradizione, con l’arrivo della bella stagione, riapre al pubblico il Museo Lusérn: spazio espositivo dedicato alla storia, alla lingua e alle tradizioni della comunità cimbra di Luserna visitabile tutti i giorni a partire da lunedì 6 aprile fino a sabato 31 ottobre 2026. La nuova stagione si arricchisce di importanti novità, a partire dalla mostra immersiva “Khlummane vichela un biar / Piccoli animali e noi” realizzata in collaborazione con il MUSE. Attraverso diorami, foto, video e pannelli trilingui, sarà possibile conoscere il mondo del sottobosco e le numerose specie che lo abitano, senza dimenticare la sezione erboristica con le 25 tavole dell’erbario di Luserna. Il museo propone inoltre un ricco programma di attività con laboratori per bambini, visite guidate e iniziative in lingua cimbra, oltre a eventi culturali e incontri serali. Completa il calendario, domenica 24 maggio, l’inaugurazione della mostra annuale “Laüt vo Lusérn / Persone di Luserna”: un dialogo inedito tra il linguaggio visivo ed emotivo del pittore cimbro Rheo Martin Pedrazza e la ricerca interiore e sociale dello psicoterapeuta ed intellettuale Elvio Fachinelli. Il museo sarà aperto tutti i giorni con orario 9.00-12.00 e 13.30-17.00 nei mesi di aprile, maggio e ottobre; orario di alta stagione da giugno a settembre: 10.00-12.30 e 14.30-18.00.

Info: https://www.lusern.it/museo-lusern/

Museo Ladino di Fassa (San Giovanni di Fassa / Sèn Jan)

Il Museo Ladino di Fassa sarà aperto fino al lunedì di Pasquetta, 6 aprile, con orario 16.00 – 19.00 tutti i giorni tranne il sabato. Fino a quella data sarà anche possibile visitare la mostra “Il Pendio Bianco. Storia sociale dello sci” di Manuel Riz, che ripercorre le principali tappe della storia dello sci e dell’evoluzione del millenario rapporto fra l’uomo e la montagna, attraverso le tavole originali create da Manuel Riz per la graphic novel omonima e una selezione di oggetti provenienti dalle collezioni del Museo Ladino e da collezioni private. La mostra si svolge nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e partecipa al progetto “Combinazioni_Caratteri sportivi”.

Info: https://www.istladin.net/it/info-e-orari-museo-ladino

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